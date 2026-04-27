Das Investment wird die weltweite kommerzielle Expansion der Curodont-Technologieplattform unterstützen. Curodont ist die erste und einzige Lösung, um Karies non-invasiv, d.h. ohne Bohren über die gesamte Läsion hinweg zu behandeln

Die vVARDIS Holding AG ("vVARDIS") gab heute die Minderheitsbeteiligung durch Fonds verwaltet von Apollo Global Management ("Apollo") bekannt. vVARDIS ist ein wachstumsstarkes Schweizer Unternehmen in der dentalen Medizintechnik und Vorreiter im Bereich der non-invasiven Behandlung von Karies. Das Investment wird das globale Wachstum des Unternehmens unterstützen, insbesondere der weiteren Expansion der Curodont-Produktreihe in den USA und in Europa. Durch die Beteiligung erreicht vVARDIS als eines der wenigen privaten Gesundheitsunternehmen in Europa eine Bewertung von über einer Milliarde Dollar. Die Gründerinnen und Co-CEOs von vVARDIS, Dres Haley und Goly Abivardi, halten weiterhin eine signifikante Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen und werden weiterhin das Management von vVARDIS anführen.

Durch sein Curodont-Technologie revolutioniert vVARDIS die Behandlung von Karies im Frühstadium. Curodont beinhaltet die erste und einzige wirksame und verfügbare, nicht-invasive Lösung, deren Wirksamkeit bei der Behandlung von Karies über Zahnoberfläche hinaus und in der gesamten Läsion klinisch nachgewiesen ist. Curodont unterstützt die Regeneration des Zahnes, angefangen mit dem Zahnschmelz, in dem es die Bildung einer kristallinen Mineralstruktur in der Läsion fördert. Damit bietet es erstmalig Zahnärzten eine wirksame und einfach anzuwendende, restaurative Behandlungsmöglichkeit für Karies im Frühstadium, die als Alternative zu den herkömmlichen Verfahren insbesondere dem Bohren des Zahnes dient. Seit Markteinführung von Curodont in den USA vor über zwei Jahren wurden inzwischen ca. 3 Millionen Zähne behandelt. Das Produkt ist mittlerweile in fast 20 Prozent der Zahnarztpraxen landesweit verfügbar1 und gilt als eines der am schnellsten wachsenden Dentalprodukte in den USA2

Jeremy Honeth, Partner bei Apollo sagt, "Mit seinen Produkten hat vVARDIS ein einzigartiges Geschäftsmodell entwickelt. Haley und Goly Abivardi haben echte Pionierarbeit im Aufbau einer neuen Produktkategorie in der Zahnmedizin geleistet, deren Wirksamkeit sie durch eine Vielzahl von klinischen Studien untermauert haben". Andrea Vanni, Managing Director bei Apollo, fügt hinzu: "Das Investment von Apollo finanziert die weitere Expansion des Unternehmens in wichtigen Märkten wie den USA und Europa und wird dabei unterstützen diese einzigartige, regenerative Behandlungsmöglichkeit weltweit mehr Praxen und Patienten zugänglich zu machen."

"Curodont schließt eine seit langem bestehende Behandlungslücke in der Zahnmedizin: Wenn die Prävention versagt, steht Zahnärzten nun eine schnelle, einfach anzuwendende, non-invasive Behandlungsmethode zur Verfügung, die ohne Bohrer und Spritze auskommt. Die rasche Verbreitung von Curodont spiegelt die Dringlichkeit dieses bisher ungedeckten Bedarfs wider", sagt Dr. Haley Abivardi, Co-CEO und Co-Gründerin von vVARDIS. "Das Investment von Apollo stärkt unsere Aktivitäten in den USA und in Europa enorm und ermöglicht es, diese revolutionäre und dringend benötigte Technologie marktübergreifend zu skalieren."

Dr. Goly Abivardi, Co-CEO und Co-Gründerin von vVARDIS sagt: "Unsere Mission ist es, innovative, wissenschaftlich fundierte Ansätze in die Zahnmedizin zu bringen. Unsere non-invasive, innovative Behandlungsmethode nutzt peptidhaltige Formulierungen, mit welcher Karies ohne Bohrer und ohne die üblichen Polymerhaltigen Füllungsmaterialien behandelt werden kann. Das Investment von Apollo unterstützt unsere schon heute starke Führungsposition bei innovativen Karies Behandlungslösungen. Am Ende alles zum Wohl der Zahnmedizin und der Patienten."

Karies ist die weltweit am weitesteten verbreitete, nichtübertragbare Krankheit, die bei fast 90 Prozent der Erwachsenen in den USA nachzuweisen ist. Es ist heute bekannt, dass Mundgesundheit in engem Zusammenhang mit der allgemeinen Gesundheit steht. Unbehandelter Karies kann zu schweren chronischen Erkrankungen beitragen, darunter ein um 26 Prozent erhöhtes generelles Sterberisiko3. Die kürzlich veröffentlichten WHO-Leitlinien untermauern die Mission von vVARDIS, die v.a. auf frühzeitige Intervention und non-invasive Versorgung setzt. In den USA adressiert vVARDIS mit seinen Produkten einen Markt von über 30 Milliarden US Dollar.

Für alle strukturellen und finanziellen Details der Apollo Transaktion wurde Vertraulichkeit vereinbart.

Über vVARDIS AG

vVARDIS ist ein innovatives Schweizer Unternehmen im Bereich der dentalen Medizintechnik mit Sitz in Zug, das unter der Marke Curodont bahnbrechende, non-invasive Lösungen für Zahnärzte anbietet. vVARDIS wurde von den Schwestern Dr. Haley und Dr. Goly Abivardi, DMD, gegründet zwei international renommierte Zahnärztinnen, Innovatorinnen und "self-made" Unternehmerinnen. Das Unternehmen ist das Ergebnis von mehr als 25 Jahren Forschung, gepaart mit dem Engagement seiner Gründerinnen, die dadurch angetrieben werden das Leben der Menschen, insbesondere von sozial-schwächeren und unterversorgten Bevölkerungsgruppen, positiv zu beeinflussen.

Die Mission von vVARDIS besteht darin, den Zugang zu innovativen Ansätzen zu erweitern, die neue Standards in der zahnmedizinischen Versorgung setzen, mit dem Ziel, die Mundgesundheit die Grundlage für die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Die Produkte und wissenschaftlichen Erkenntnisse von vVARDIS stützen sich auf 25 Jahre Forschung, 250 wissenschaftliche Publikationen und mehr als 10 Jahre Einsatz in Zahnarztpraxen weltweit. Die wissenschaftliche Arbeit beinhaltet verschiedenen Metaanalysen, klinische Studien sowie zahlreiche Langzeitstudien mit Daten aus der täglichen Praxis, wobei eine dokumentierte Erfolgsquote bei der Anwendung von Curodont von über 90% vorliegt. Curodont- Produkte werden bereits in Vorlesungen renommierter Universitäten als Standardbehandlung für die Therapie von Karies im Frühstadium vorgestellt und gelehrt. vVARDIS wurde als "Innovatives Unternehmen des Jahres 2026" ausgezeichnet und ist Mitglied der Innovator Communities des Weltwirtschaftsforums. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von vVARDIS unter www.vVARDIS.com und www.linkedin.com/company/vvardis.

Über Apollo

Apollo ist ein wachstumsstarker, globaler Verwalter alternativer Vermögenswerte und Anlageklassen. In seinem Vermögensverwaltungsgeschäft ist Apollo bestrebt, seinen Kunden Überrenditen zu bieten. Das Anlagespektrum reicht von Investment-Grade-Anleihen bis hin zu Private Equity. Seit mehr als drei Jahrzehnten dient Apollo's Anlageexpertise auf seiner vollständig integrierten investmentplattform den finanziellen Renditebedürfnissen seiner Kunden und bietet Unternehmen innovativeKapitallösungen. Über Athene, das Geschäftsfeld für Altersvorsorge, ist Apollo darauf spezialisiert, Kunden bei der Erlangung finanzieller Sicherheit zu unterstützen, indem eine Reihe von Altersvorsorgeprodukten angeboten werden. Der langfristige, kreative und sachkundige Investitionsansatz von Apollo zielt darauf ab, seine Kunden, die Zielunternehmen, seine Mitarbeitern, und nicht zuletzt die gesellschaftlichen Räume auf die seine Investments Einfluss nehmen, in Einklang zu bringen, um für alle Chancen zu erweitern und positive Ergebnisse zu erzielen. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete Apollo ein Vermögen von rund 938 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.apollo.com.

Daten in den Akten vVARDIS belegte in den Zeiträumen 2024 im Vergleich zu 2023 sowie im Jahresverlauf bis Juni 2025 den ersten Platz bei der Wachstumsrate unter den Dentalherstellern mit einem Umsatz von mehr als 1 Mio. US-Dollar sowohl in den Kategorien "Gesamtwarensortiment" und "Kleingeräte" als auch im Bereich "Prävention" (Quelle: SDM Northcoast, LLC). Liu J et al. Int J Epidemiol. 2022;51:1291-1303

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