DJ MÄRKTE EUROPA/DAX baut Gewinne aus

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich freundlich am Montagmittag. Die Vorlagen von den technologielastigen Indizes wie denen der Nasdaq oder dem Kospi in Südkorea sind positiv, sie laufen von einem Hoch zum nächsten. Der DAX erholt sich von seiner Verlustserie und legt zu um 0,8 Prozent auf 24.314 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent auf 5.915 Punkte.

Die Berichtssaison legt zu Wochenbeginn eine Pause ein, in der verkürzten Handelswoche folgen in den kommenden drei Tagen die Unternehmenszahlen dann geballt. Aber auch die Notenbanken haben ihre Sitzungen in die 4-Tagewoche gelegt: die Bank of Japan, die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank wie auch die Bank of England. Die Nachrichtendichte verspricht eine spannende Woche.

Brentöl legt weiter zu, was für unveränderten Angebotsstress steht. Denn weiterhin ist das Nadelöhr im Nahen Osten, die Straße von Hormus, nicht passierbar. Ob sich daran so schnell etwas ändert, bleibt ungewiss. Leicht stützend wirkt allenfalls die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der diplomatischen Bemühungen um eine Lösung im Irankrieg.

Derweil steht der Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Chairman der US-Notenbank kaum noch etwas im Weg. Das US-Justizministerium hatte am Freitag mitgeteilt, die Ermittlungen gegen den amtierenden Chairman Jerome Powell einzustellen. Daraufhin hatte der republikanische Senator Thom Tillis erklärt, er werde eine Ernennung von Warsh nicht länger blockieren. Damit sollte die letzte Hürde für Warsh aus dem Weg geräumt worden sein.

Für die Nordex-Aktie geht es nach überzeugenden Erstquartalszahlen um 9,2 Prozent nach oben. Der Windanlagenhersteller hat die Umsätze um 10,6 Prozent gesteigert, die Konsenserwartung lag laut MWB bei 9 Prozent Zuwachs. Das EBITDA kletterte auf 130,7 Millionen Euro und damit deutlich stärker als die erwarteten 113 Millionen.

Im DAX geht es nach einem positiven Analystenkommentar durch Bank of America für die Aktie der Commerzbank um 2,2 Prozent nach oben. Deutsche Börse notieren 0,2 Prozent höher. Hier wird erwartet, dass die Eschborner am Abend gute Erstquartalszahlen vorlegen werden.

Gut erholt zeigen sich Rüstungswerte, Rheinmetall legen 2,4 Prozent zu. Der Rüstungssektor in Europa ist derzeit die stärkste Branche mit 1,7 Prozent Plus.

Hannover Rück (-1,2%) rüstet sich für ein raueres Geschäftsumfeld. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer, der 2026 auf einen weiteren Rekordgewinn zusteuert, spürt einem Bericht der Börsenzeitung zufolge einen intensiveren Preiswettbewerb. Das Unternehmen erwägt, 2026 erneut Verluste aus der Veräußerung von Zinstiteln im Kapitalanlagebestand zu realisieren und die Mittel aus den alten Papieren in höher rentierliche Anlagen zu investieren.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.915,34 +0,5 31,86 5.883,48 2,1 Stoxx-50 5.073,33 +0,3 16,71 5.056,62 3,2 DAX 24.313,98 +0,8 185,00 24.128,98 -0,7 MDAX 30.532,37 +0,9 282,44 27.039,42 -0,3 TecDAX 3.692,80 +0,8 28,50 3.091,28 2,0 SDAX 17.813,67 +0,5 86,34 13.062,07 3,7 CAC 8.190,47 +0,4 32,65 8.157,82 0,5 SMI 13.181,62 +0,1 11,92 13.169,70 -0,7 ATX 5.784,43 +0,5 30,60 5.753,83 8,6 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:01 EUR/USD 1,1749 +0,3 0,0029 1,1720 1,1718 EUR/JPY 186,99 +0,1 0,2700 186,7 186,7200 EUR/CHF 0,9209 +0,1 0,0012 0,9195 0,9193 EUR/GBP 0,8658 0,0 0,0000 0,8658 0,8667 USD/JPY 159,13 -0,2 -0,2400 159,37 159,3200 GBP/USD 1,357 +0,3 0,0039 1,3531 1,3513 USD/CNY 6,8228 -0,2 -0,0131 6,8359 6,8359 USD/CNH 6,8222 -0,2 -0,0107 6,8329 6,8327 AUS/USD 0,7192 +0,6 0,0044 0,7148 0,7152 Bitcoin/USD 77.844,03 -0,5 -392,82 78.236,85 78.042,78 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 95,00 +0,6 0,60 94,4 Brent/ICE 106,29 +0,9 0,96 105,33 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.709,59 +0,0 0,90 4.708,69 Silber 75,81 +0,2 0,14 75,67 Platin 2.014,82 +0,2 3,71 2.011,11 ===

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April 27, 2026 08:24 ET (12:24 GMT)

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