Gespräche über gemeinsame Entwicklungsprojekte mit weltweit tätigen Unternehmen im Bereich optische Kommunikation

Erweiterung von Partnerschaften zur Bereitstellung einer Transceiver-Komplettlösung

1.800 Patente gesichert im Bereich der optischen Hochleistungskommunikation

Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190), ein auf optoelektronische Halbleiter spezialisierter Anbieter, forciert seinen Einstieg in den Markt für Photonik der nächsten Generation. Dabei stützt sich das Unternehmen auf seine proprietären Grundpatente "No-wire" und "No-package" grundlegende Technologien für die Miniaturisierung von optoelektronischen Halbleitern im Mikrometerbereich (µm) und auf seine Wettbewerbsfähigkeit in der VCSEL-Technologie.

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Optoelektronische Halbleiterstruktur von Seoul Viosys unterliegt seit Februar 2026 in den USA einer dauerhaften Unterlassungsverfügung, die sich auf vergleichbare Produkte sowie Beschäftigte des betroffenen Unternehmens erstreckt (Bild: Seoul Viosys)

Die rasante Ausbreitung von KI treibt einen Paradigmenwechsel in Rechenzentren von kupferbasierten hin zu optischen Architekturen voran. Vor diesem Hintergrund stärkt das Unternehmen seine Position durch die vor fünf Jahren erfolgte Übernahme eines VCSEL-Anbieters für Kurzstreckenkommunikation sowie durch die Fertigstellung von Technologien der 100G-Klasse (25G 4). Zudem erweitert Seoul Viosys sein Geschäftsmodell über die Lieferung von Komponenten hinaus und entwickelt sich zu einem Anbieter von Transceiver-Komplettlösungen für Datenverbindungen.

Derzeit führt Seoul Viosys Gespräche mit zwei weltweit führenden Unternehmen im Bereich Datenverbindungen (optische Kommunikation) über eine gemeinsame Technologieentwicklung und mögliche Joint Ventures oder OEM-Fertigung. Das Unternehmen prüft außerdem den Ausbau der Zusammenarbeit mit weiteren Partnern in den USA und Japan. Statt sich auf die Lieferung einzelner Komponenten zu beschränken, baut Seoul Viosys ein Netzwerk strategischer Partner auf, um sich als Komplettlösungsanbieter auf dem Transceiver-Markt für Datenverbindungen zu etablieren. Sein Angebot umfasst dabei Design, Komponenten, Treiber und Module. Branchenbeobachter weisen auf die erfolgsentscheidende Rolle eines Partnerökosystems hin, das Technologie, Fertigung und Anwendungen miteinander verbindet, da sich der Markt für optische Kommunikation zunehmend in Richtung schneller, stromsparender und hochintegrierter Architekturen entwickelt und ein einzelnes Unternehmen immer weniger dazu in der Lage ist, allein auf diese Entwicklungen zu reagieren.

Erstens stützt sich die Position von Seoul Viosys auf seine patentierten Technologien für optoelektronische Halbleiterbauelemente. Herkömmliche Kupferverbindungen stoßen an ihre physikalischen Grenzen, wenn es darum geht, die für KI-gestützte Umgebungen benötigte ultraschnelle Datenübertragung mit extrem hoher Kapazität bereitzustellen. Hingegen ermöglicht die auf Micro-LED basierende photonische Technologie eine effiziente Hochgeschwindigkeitsübertragung großer Datenmengen und eignet sich daher gut für hochdichte Infrastrukturen wie KI-Rechenzentren. Erwartungen zufolge wird diese energiesparende, ultraschnelle Kommunikationstechnologie in zahlreichen zukünftigen Anwendungsbereichen unentbehrlich sein, etwa in der Kommunikation autonomer Fahrzeuge und KI-gestützter Robotiksysteme in physischen Umgebungen.

Zweitens liegt die Kernkompetenz von Seoul Viosys bei der unternehmenseigenen WICOP-Technologie, die sowohl auf Verdrahtung als auch Gehäuse verzichtet. Diese robuste Struktur maximiert die Lichtabgabeeffizienz und verbessert zugleich das Wärmemanagement. So wird selbst bei extrem geringen Abmessungen bis hinunter auf 1 µm ein hoher Wirkungsgrad erreicht. Mit rund 5.000 Patenten im Bereich der optoelektronischen Halbleiter verfügt das Unternehmen über einen klaren Wettbewerbsvorteil bei der Entwicklung photonischer Bauelemente der nächsten Generation, die perfekt zum Markttrend in Richtung Ultra-Miniaturisierung und hoher Integration passen.

Drittens stellt eine starke Patentschranke einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hält Seoul Viosys rund 1.800 Patente im Bereich der Mikro-Opto-Halbleiter für die optische Kommunikation. Auf dem Fundament dieser Kernpatente hat das Unternehmen ein umfangreiches und gut zu verteidigendes Rechteportfolio aufgebaut, das es Wettbewerbern nahezu unmöglich macht, Produkte zu entwickeln, ohne diese Rechte zu verletzen. Beispielsweise erwirkte die US-Tochtergesellschaft SETi im Februar vor einem US-Gericht eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen ein Photonik-Unternehmen, das auf eine 40-jährige Geschichte in der Optoelektronik blickt. Mit seiner hohen Anzahl an Patenten deckt das Portfolio Kernprozesse, Strukturen und Umsetzungsmethoden lückenlos ab und bildet so eine solide Grundlage für Technologieführerschaft. Außerdem verfügt die Muttergesellschaft Seoul Semiconductor über ein branchenführendes Portfolio von rund 15.000 Patenten im Bereich der optoelektronischen Halbleitergehäuse und -lösungen.

Trotz jahrelanger Betriebsverluste hat Seoul Viosys jährlich mehrere zehn Millionen Dollar in die Micro-LED-Technologie investiert, um seine Vision zu verwirklichen, "eine neue Geschichte des Lichts zu schreiben", und damit seine technologische Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich ausgebaut. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet das Unternehmen mit einem Forschungsteam der University of California, Santa Barbara (UCSB) zusammen, das vom Nobelpreisträger für Physik Shuji Nakamura und Professor Steven DenBaars geleitet wird. Im Jahr 2021 schloss das Unternehmen die Entwicklung eines extrem kleinen Bauteils im 1-Mikrometer-Bereich (µm) ab.

Dr. Dae-Woong Suh, President und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Seoul Viosys, erklärt: "Wir haben Produktionsinfrastrukturen in den USA, Vietnam und Korea aufgebaut und suchen derzeit nach neuen Partnern in Indien. Gleichzeitig stärken wir unsere Kompetenzen in den Bereichen technologische Zusammenarbeit und Reaktionsfähigkeit der Lieferkette. Wir sind offen für Kooperationen mit Unternehmen, die unsere Technologie nutzen möchten, und werden bei strikter Wahrung der Vertraulichkeit zusammen mit unseren Partnern wegweisende Produkte auf den Markt bringen."

Laut Grand View Research wird der weltweite Markt für optische Kurzstreckenverbindungen bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 20 wachsen und aufgrund der Expansion der KI-Infrastruktur ein Volumen von rund 6 Milliarden US-Dollar erreichen.

Über Seoul Viosys

Seoul Viosys verfügt über die technischen Fähigkeiten zur Herstellung von Opto-Halbleiterchips für das gesamte Spektrum von 200 nm bis 1.400 nm, abgesichert durch über 6.000 Patente. Das Unternehmen stellt VCSELs (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) und Laserdioden her und produziert den weltweit ersten "WICOP Pixel" in Serie, der die Farben R, G und B für Displays auf einem einzigen Chip vereint. Derzeit hält das 2002 gegründete Unternehmen den weltweit größten Marktanteil bei UV-LEDs. Gemeinsam mit seiner Muttergesellschaft baut Seoul Semiconductor das mehr als 15.000 Patente hält seine Technologieführerschaft auf dem Weltmarkt weiter aus. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.seoulviosys.com.

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