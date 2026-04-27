Die weltweit führende Veranstaltung zeigt, wie Unternehmen Daten zum Leben erwecken, um alles von KI bis hin zu BI voranzutreiben

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung, gab heute die Boomi World 2026 bekannt, seine führende jährliche Anwenderkonferenz, die vom 11. bis 14. Mai 2026 in Chicago, Illinois, stattfindet. Die Veranstaltung bringt Kunden, Partner und Branchenführer aus aller Welt zusammen, um zu erörtern, wie Datenaktivierung Unternehmen verändert und den Weg zu KI-gesteuerten Ergebnissen beschleunigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260427063386/de/

Boomi To Unveil the Future Of Data Activation and AI-Driven Innovation at Boomi World 2026

Die Boomi World 2026 rückt die Datenaktivierung in den Mittelpunkt Daten zum Leben erwecken, um KI, Analytik und intelligente Automatisierung voranzutreiben. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke aus erster Hand, wie die Boomi Enterprise Platform es Unternehmen ermöglicht, Daten zu vereinheitlichen, Abläufe zu optimieren und in einer zunehmend agentenbasierten Welt schneller Innovationen voranzutreiben.

"Daten sind nur dann wertvoll, wenn sie aktiviert werden", sagte Steve Lucas, Vorsitzender und CEO von Boomi. "Auf der Boomi World 2026 bringen wir die klügsten Köpfe der Branche zusammen, um zu zeigen, wie Unternehmen Daten nutzen können, um echte Ergebnisse zu erzielen von KI über Automatisierung bis hin zu völlig neuen Geschäftsmodellen."

Die Veranstaltung bietet visionäre Keynotes, Erfolgsgeschichten von Kunden, praktische Lernangebote und Networking-Möglichkeiten, die den Teilnehmern helfen sollen, Strategien in die Tat umzusetzen.

Zu den Referenten gehören:

Venus Williams, Tennis-Championin und Unternehmerin

Steve Lucas, Vorsitzender und CEO von Boomi

Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi

TK Balaji, Chief Information Officer bei Post Consumer Brands

John Baker, CIO und CISO bei Lexitas

Michael Hanken, SVP of IT von Multiquip Inc.

Prashant Gaonkar, SVP and Global Head Enterprise Integration, Process Orchestration and Supply Chain Management bei Cognizant

Ben Schreiner, Head of AI and Modern Data Strategy bei AWS

SP Singh, SVP Enterprise Apps and Integration Services von Infosys

William Thomas, AdvisoryX Managing Partner bei DXC Technology

Shailesh Ghaisas, Head of Consulting, Enterprise Integration bei Tata Consultancy Services (TCS)

Eric Rounds, Vice President of Information Services Technology von HNL Lab Medicine

Und viele mehr!

Veranstaltungshighlights

1. Ehrengast Venus Williams

Boomi begrüßt die Tennis-Championin und Unternehmerin Venus Williams als diesjährige Ehrengastrednerin!

Mit 7 Grand-Slam-Titeln, 5 Wimbledon-Meisterschaften und 4 olympischen Goldmedaillen ist die Tennisspielerin Venus Williams wohl eine der erfolgreichsten und inspirierendsten Frauen in der Geschichte des Sports. Venus begann ihren Aufstieg an die Spitze im Alter von 14 Jahren und eroberte die Tenniswelt im Sturm sie stieg an die Spitze der Rangliste auf, brach unzählige Rekorde und gewann zahlreiche Meisterschaften.

Abseits des Platzes hat Venus ihren ausgeprägten Geschäftssinn mit ihrem Wettbewerbsgeist kombiniert, um mehrere erfolgreiche Unternehmen in den Bereichen Kunst, Design, Wellness und Unterhaltung aufzubauen. Sie ist Gründerin von V Starr, einem preisgekrönten Full-Service-Designbüro für Gewerbe- und Wohnräume. Im Dezember 2020 gründete Venus ihr Unternehmen für pflanzliche Proteine, Happy Viking. Darüber hinaus ist sie Investorin und Botschafterin der Walking- und Wellness-App WeWard, die weltweit zu einem gesünderen und aktiveren Lebensstil ermutigt.

Zuletzt arbeitete Venus gemeinsam mit ihrer Schwester Serena an einer exklusiven X Originals-Videopodcast-Serie, Stockton Street die im September 2025 Premiere feierte. Die virale Erfolgsserie rückt Venus und Serena in den Mittelpunkt, während sie über ihren Weg zu globalen Ikonen reflektieren, begleitet von einer dynamischen Reihe von Gästen für offene Gespräche über Familie, Gesundheit und Wellness, psychische Gesundheit, Popkultur, Unternehmertum, Führung, Ehrgeiz und Resilienz.

Venus veröffentlichte im August 2024 gemeinsam mit Amistad und HarperCollins ihr Gesundheits- und Wellnessbuch STRIVE. Darin greift sie auf ihre eigene persönliche Gesundheits- und Wellnessreise zurück, um ein leicht umsetzbares und dennoch innovatives Programm zur Lebensverbesserung vorzustellen, das auf ihren acht Grundprinzipien basiert: Beobachten, Wertschätzen, Ausbalancieren, Bereichern, Beruhigen, Glauben, Inspirieren und Streben.

Während ihrer gesamten Karriere war Venus eine unerschütterliche Verfechterin der Gleichberechtigung. 2006 ernannte die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, sie zu ihrer ersten "Botschafterin für Geschlechtergleichstellung". 2007 war es ihr unermüdlicher Kampf, der dazu führte, dass Wimbledon den Spielerinnen die gleiche Gage wie ihren männlichen Kollegen gewährte. 2023 erhielt Venus den erstmals verliehenen US Open Billie Jean King Champion of Equality Award als Anerkennung für ihr anhaltendes Engagement für die Förderung der Gleichberechtigung und die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für Sportler.

2. Exklusive Ankündigungen

Die Teilnehmenden werden als Erste von den neuesten Innovationen von Boomi auf der Boomi Enterprise Platform erfahren, darunter Fortschritte in den Bereichen Datenbereitschaft, Workflow-Automatisierung und Agentenmanagement. Von Durchbrüchen, die Daten zum Leben erwecken, bis hin zu neuen Möglichkeiten, wie Unternehmen KI, Analytik und Automatisierung nutzen können die Boomi World 2026 wird zeigen, was als Nächstes kommt, wenn es darum geht, Daten in Maßnahmen umzusetzen und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.

3. Schulungen vor der Konferenz und Partner-Gipfel

Ab dem 11. Mai bietet die Boomi World optionale ein- und zweitägige Schulungen vor der Konferenz an, die den Teilnehmenden helfen sollen, praktisches Fachwissen über die gesamte Boomi Enterprise Platform aufzubauen. Diese praxisorientierten, von Ausbildern geleiteten Sitzungen gehen über einzelne Produkte hinaus und konzentrieren sich darauf, wie Integration, APIs, Datenmanagement und KI-Agenten zusammenwirken, um praxisnahe End-to-End-Lösungen zu ermöglichen.

Die Teilnehmenden können zwischen Grundlagen- und Fortgeschrittenenkursen wählen, darunter plattformübergreifendes Lernen über Boomi 360, integrationsorientierte Kurse sowie spezielle Sitzungen zum Entwerfen, Verwalten und Betreiben von KI-Agenten mit APIs und Daten wodurch verdeutlicht wird, wie Unternehmen Daten aktivieren können, um intelligente Automatisierung und skalierbare Ergebnisse voranzutreiben.

Der am 12. Mai stattfindende Boomi Partner Summit bietet Partnern einen exklusiven Einblick in die Zukunft des Boomi-Ökosystems. Partner erhalten frühzeitig Einblicke in bevorstehende Innovationen, die strategische Ausrichtung und Markteinführungsressourcen, die Kunden dabei helfen sollen, ihre Daten zu aktivieren, KI-Initiativen zu beschleunigen und eine sinnvolle Geschäftstransformation voranzutreiben.

4. Über 70 Breakout-Sessions

Die Boomi World 2026 bietet fünf Gruppen von Breakout-Sessions sowie speziell für Teilnehmende aus dem Hochschulbereich und Embedded-Partner konzipierte Sessions.

Agentenbasierte KI: Aufbau eines vertrauenswürdigen, agentischen Unternehmens.

Die Teilnehmenden erfahren, wie sie mit Boomi Agentstudio Systeme verbinden, Daten in einen Kontext setzen und die Kontrolle über agentische Workflows übernehmen können. Die Sessions decken alle Phasen der Reise ab, vom Aufbau eines ersten Anwendungsfalls bis zur Orchestrierung von Agenten im gesamten Unternehmen.

Integration Automatisierung: Silo-Strukturen mit moderner Integration aufbrechen.

Boomi ist die Engine für die Schaffung konformer und zuverlässiger Konnektivität. Die Teilnehmenden lernen, wie sie mit vollständiger Transparenz über das Ökosystem über Punkt-zu-Punkt-Integrationen hinausgehen können.

Datenmanagement: Stellen Sie vertrauenswürdige Daten dort bereit, wo und wann sie am wichtigsten sind.

Diese Sessions befassen sich mit der Nutzung der Datenmanagement-Funktionen von Boomi, um Silos aufzubrechen, Konflikte zu lösen und Daten zu verwalten. Die Teilnehmenden lernen, wie sie Daten aus Rohdaten in hochwertige, vertrauenswürdige Datenprodukte umwandeln können.

API-Management: Steuern Sie APIs, um KI-fähige Integration zu aktivieren.

Boomi API Management bietet einheitliche Kontrolle zum Schutz von Systemen und Daten und beschleunigt gleichzeitig moderne Integration, agentenbasierte Workflows und MCP-fähige KI in großem Maßstab. Die Teilnehmenden lernen, wie sie API-Governance und -Sicherheit in einem verteilten Ökosystem meistern.

Plattform-Orchestrierung: Aktivieren Sie KI in Ihrem gesamten Unternehmen mit einer einheitlichen Plattform.

Die einheitliche Plattform von Boomi dient als Grundlage für Unternehmen, um unternehmensweit zu entwickeln, zu steuern und zu automatisieren. Die Teilnehmenden erfahren, wie Boomi KI-gesteuerte Orchestrierung durch die kombinierte Leistungsfähigkeit von Integration, Datenmanagement, API-Management, KI-Agenten und mehr ermöglicht.

5. Networking-Möglichkeiten

Knüpfen Sie während spezieller Networking-Sessions Kontakte zu Vordenkern der Technologiebranche, gleichgesinnten Fachleuten, Branchenexperten und Boomi-Partnern. Die Boomi World 2026 bietet eine einzigartige Plattform, um die Zusammenarbeit zu fördern, Ideen auszutauschen und wertvolle Beziehungen aufzubauen.

Sponsoren

Ein besonderer Dank gilt den Partnersponsoren von Boomi, die dazu beigetragen haben, die Boomi World 2026 zu ermöglichen, darunter DXC und Infosys als Pinnacle-Sponsoren sowie AWS, Cognizant und TCS als Diamond-Sponsoren.

Anmeldung

Die Anmeldung ist jetzt möglich. Sichern Sie sich Ihren Platz bei der Boomi World 2026 unter BoomiWorld.com.

Um an den Gesprächen zur Boomi World in den sozialen Medien teilzunehmen, verwenden Sie BoomiWorld.

Weitere Ressourcen

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Über Boomi

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung, erweckt Daten zum Leben, indem es diese integriert und verwaltet, um alles von KI bis BI zu unterstützen. Die Boomi Enterprise Platform setzt Daten in Bewegung und vereint Datenbereitschaft, Integration und Automatisierung sowie Agentenmanagement in einer umfassenden Lösung. Mit dem Vertrauen von mehr als 30.000 Kunden und unterstützt durch ein globales Netzwerk von über 800 Partnern treibt Boomi die Transformation voran und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, schneller zu agieren, intelligenter zu arbeiten und Innovationen in großem Maßstab zu realisieren. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

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