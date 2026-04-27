Chemie-Nobelpreisträger Omar Yaghi arbeitet daran, Wasser aus der Luft zu gewinnen. Dabei setzt er auf eine neue Materialklasse, Metal-Organic Frameworks, die er selbst mitentwickelt hat. Omar Yaghi war ein ruhiges und fleißiges Kind, das selten mit seinen neun Geschwistern herumtollte. Als er alt genug war, beauftragten ihn seine Eltern daher mit einer der wichtigsten Aufgaben für die Familie: Wasser holen. Sie wohnten damals im palästinensischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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