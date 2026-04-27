FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARC RESOURCES LTD. ARD 8RC0 US00208D5077
AB/FROM ONWARDS 27.04.2026 14:50 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARC RESOURCES LTD. ARD 8RC0 US00208D5077
AB/FROM ONWARDS 27.04.2026 14:50 CET
© 2026 Xetra Newsboard