DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. April (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 1Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:00 FR/Arbeitslosenquote 1Q PROGNOSE: k.A. zuvor: 7,9% *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1Q *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 89,1 zuvor: 91,8 *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (18:30 PK; 19:30 Analystenkonferenz) *** 19:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Treffen mit EU-Kommissar Albuquerque 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q - CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 1Q - DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Geschäftsbericht *** - JP/BoJ, Ergebnisse des geldpolitischen Rats - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 08:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.