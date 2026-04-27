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Dow Jones News
27.04.2026 15:21 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. April (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. April (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q 
*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q 
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 1Q 
  12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q 
  12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote 1Q 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:   7,9% 
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q 
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1Q 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April 
     PROGNOSE: 89,1 
     zuvor:  91,8 
*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (18:30 PK; 19:30 Analystenkonferenz) 
*** 19:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Treffen mit EU-Kommissar Albuquerque 
  22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q 
  22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q 
*** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q 
 
    - CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 1Q 
    - DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Geschäftsbericht 
***   - JP/BoJ, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
    - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 08:45 ET (12:45 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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