Im Umland der größeren Städte kommt der Erwerb eines Einfamilienhauses teils deutlich günstiger. Eine aktuelle Auswertung von immowelt zeigt, wie viel sich mit größerem Radius ums Zentrum der größeren Städte und steigender Pendelzeit sparen lässt. Ein Eigenheim in der Großstadt ist für viele Immobilienkäufer kaum zu stemmen. Anders sieht es dagegen aus, wenn man sich dem Umland zuwendet. Laut einer Analyse von immowelt sind die Preise im Einzugsgebiet der meisten Großstädte deutlich günstiger, in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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