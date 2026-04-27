Die Expansionspläne von Meta im Bereich Künstliche Intelligenz stoßen auf massiven Widerstand. Gleichzeitig treibt der US-Konzern seine Energieversorgung mit einem ungewöhnlichen Ansatz voran. Für Anleger rücken damit sowohl geopolitische Risiken als auch neue Zukunftstechnologien in den Fokus.Übernahme gestoppt: China greift einDie geplante Übernahme des KI-Start-ups Manus durch Meta wurde von chinesischen Behörden untersagt. Die Nationale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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