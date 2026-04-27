12 Millionen CAD für 50.000 Meter Bohrprogramm

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Sonoro Gold hat den Abschluss einer überzeichneten Finanzierung über 12,2 Millionen CAD bekannt gegeben und damit einen wichtigen Fortschritt für die Weiterentwicklung des Cerro-Caliche-Projekts erzielt. Die Mittel sollen nach Unternehmensangaben vor allem in ein umfangreiches Bohrprogramm fließen und damit die Grundlage für den nächsten Entwicklungsschritt schaffen.

Sonoro Gold hat den Abschluss einer überzeichneten Finanzierung über 12,2 Millionen CAD bekannt gegeben und damit einen wichtigen Fortschritt für die Weiterentwicklung des Cerro-Caliche-Projekts erzielt. Die Mittel sollen nach Unternehmensangaben vor allem in ein umfangreiches Bohrprogramm fließen und damit die Grundlage für den nächsten Entwicklungsschritt schaffen.

Überzeichnete Finanzierung stärkt Kapitalbasis

Das Unternehmen habe insgesamt 50.833.334 Einheiten zu je 0,24 CAD ausgegeben. Jede Einheit bestehe aus einer Aktie sowie einem Warrant, der den Erwerb einer weiteren Aktie zu 0,32 CAD innerhalb von drei Jahren ermögliche. Die Unternehmensführung teilte mit, dass die Finanzierung überzeichnet gewesen sei, was auf eine hohe Nachfrage seitens der Investoren hindeute. Zudem hätten Insider 15.652.834 Einheiten gezeichnet, was einem Investitionsvolumen von 3.756.680 CAD entspreche.

Fokus auf groß angelegtes Bohrprogramm

Die Erlöse sollen laut Firma in ein zweiphasiges Bohrprogramm mit insgesamt 50.000 Metern investiert werden. Dieses Programm solle gezielt sogenannte Infill-Bohrungen umfassen, um bekannte Goldzonen genauer zu untersuchen und Bereiche mit höherem Goldgehalt besser einzugrenzen. Zusätzlich plane das Unternehmen Erweiterungsbohrungen in neu hinzugekommenen Projektbereichen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die strukturelle Fortsetzung der bekannten Goldzonen zu bestätigen und das Gesamtpotenzial des Projekts besser zu verstehen.

Entwicklung einer Tagebau-Goldmine

Das Cerro-Caliche-Projekt befinde sich derzeit in der Genehmigungsphase für eine geplante Tagebau-Mine mit Heap-Leach-Verfahren. Bei diesem Verfahren werde zerkleinertes Gestein aufgeschichtet und mit einer Lösung behandelt, um Gold herauszulösen. Das Unternehmen habe erklärt, dass eine anfängliche Produktionsdauer von etwa zehn Jahren vorgesehen sei, mit einer geplanten Verarbeitungskapazität von bis zu 16.000 Tonnen Gestein pro Tag. Laut Firma hätten frühere wirtschaftliche Bewertungen bereits gezeigt, dass das Projekt grundsätzlich wirtschaftlich sein könne. Eine Preliminary Economic Assessment, kurz PEA, habe erste Hinweise auf eine potenzielle Rentabilität geliefert. Die Unternehmensführung habe betont, dass solche Studien auf Annahmen basierten und noch keine endgültige Bauentscheidung darstellten, jedoch eine wichtige Grundlage für die weitere Projektentwicklung bildeten.

Ausblick auf nächste Entwicklungsschritte

Sonoro Gold gehe davon aus, dass die neuen Mittel die Durchführung des Bohrprogramms sowie den Fortschritt im Genehmigungsprozess ermöglichen könnten. Gleichzeitig bleibe die finale Umweltgenehmigung eine zentrale Voraussetzung für den Bau der geplanten Mine. Neue Bohrergebnisse könnten nach Einschätzung des Unternehmens dazu beitragen, die Ressourcengröße zu erhöhen und die wirtschaftlichen Kennzahlen des Projekts weiter zu verbessern. Das Unternehmen dürfte in den kommenden Monaten daran arbeiten, die Voraussetzungen für den Übergang von der Exploration zur Produktion zu schaffen.

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