Köln (www.fondscheck.de) - Der gemeinschaftliche Angriff von den USA und Israel auf den Iran war das dominierende Ereignis im März, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Defensiv Fonds (ISIN LU0163675910/ WKN 214466).Die Reaktion des Iran in Form von Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel und US Verbündete in der Golfregion sowie der faktischen Sperrung der für die Ölversorgung wichtigen Straße von Hormus habe bei den Marktteilnehmern Sorgen vor einem Flächenbrand im Nahen Osten und vor einem globalen Konjunktureinbruch geschürt. In der Folge seien alle Anlageklassen abverkauft worden. Aktien, Anleihen und Edelmetalle hätten im März bei hoher Volatilität starke Verluste verbucht. Lediglich der Ölpreis sei - quasi als Eskalationssentiment - deutlich angestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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