Munsbach (www.fondscheck.de) - Der März war geprägt von erhöhter Volatilität sowohl an den Kredit- als auch an den Zinsmärkten, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Die Grundstruktur des Fonds - qualitätsorientiert, langlaufend, EUR-dominiert - sei dabei unverändert geblieben. Das Buxl-Overlay (115 Kontrakte, entsprechend +4,76% des Nominals) habe die Duration synthetisch auf 9,3 verlängert und die Performance belastet, da die Renditen am langen Ende der EUR-Kurve im März angezogen hätten und der Kursrückgang bei Langläufern entsprechend spürbar ausgefallen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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