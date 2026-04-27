DJ PTA-Adhoc: Bertrandt AG: Gesamtleistung Q2/H1 2025/2026 deutlich unter Vorjahr; Prognose für Geschäftsjahr 2025/2026 geändert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

Bertrandt AG: Gesamtleistung Q2/H1 2025/2026 deutlich unter Vorjahr; Prognose für Geschäftsjahr 2025/2026 geändert

Ehningen (pta000/27.04.2026/15:30 UTC+2)

Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen erzielte der Bertrandt-Konzern im zweiten Quartal 2025/2026 eine Gesamtleistung von ca. 223 Mio. EUR (Vorjahr Q2: 250,0 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr 2025/2026 belief sich die Gesamtleistung auf ca. 457 Mio. EUR (Vorjahr H1: 516,4 Mio. EUR). Damit lag die Gesamtleistung sowohl für das zweite Quartal als auch das erste Halbjahr deutlich* unterhalb des Niveaus des jeweiligen Vorjahreszeitraums.

Das EBIT fiel im zweiten Quartal 2025/2026 negativ aus und lag bei ca. -13 Mio. EUR (Vorjahr Q2: - 12.2 Mio. EUR). Damit ergibt sich auch für das erste Halbjahr 2025/2026 ein negatives EBIT von ca. - 13 Mio. EUR (Vorjahr H1: - 14,4 Mio. EUR). Die weitgehend stabile Ergebnisentwicklung - trotz des deutlichen* Rückgangs der Gesamtleistung - wurde von positiven Effekten der Kostensenkungsmaßnahmen des "Fit for Future"-Ergebnisoptimierungsprogramms unterstützt.

Während sich der Geschäftsverlauf im ersten Quartal erwartungsgemäß entwickelte, hat der Vorstand heute festgestellt, dass sich die für dieses Geschäftsjahr antizipierte Markterholung und Auslastungsverbesserung zum Ende des zweiten Quartals - trotz im Vorjahresvergleich höherer Auftragsbestände - weniger dynamisch präsentierte als erwartet. In einem weiterhin volatilen und angespanntem Branchenumfeld, das sich zuletzt durch den Iran-Konflikt weiter verschärft hat, sind zudem die Unsicherheiten über Umfang und Zeitpunkt der Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr gestiegen.

Der Vorstand der Bertrandt AG hat daher heute die zuletzt wieder mit dem Bericht zum ersten Quartal im Geschäftsjahr 2025/2026 (dort S. 4) am 12. Februar 2026 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 überprüft und angepasst:

• Nachdem bislang ein moderater* Anstieg der Gesamtleistung von bis zu 10% (Vorjahr 977.936 TEUR) prognostiziert

wurde, wird nun mit einem moderaten* Rückgang von bis zu 10% gegenüber dem Vorjahr gerechnet. • Die bisherige Prognose eines deutlichen* Anstiegs des EBIT (Vorjahr: -35.519 TEUR) wird dahingehend verändert, dass

nun hinsichtlich des positiven Ergebnisniveaus eine Unsicherheit besteht, die insoweit eine Einschränkung der

bisherigen Prognose darstellt. • Die Gesamtleistung in den Segmenten Digital Engineering (Vorjahr 515.785 TEUR) und Physical Engineering (Vorjahr

208.569 TEUR) wird nun jeweils moderat* rückläufig erwartet (bisher: moderat* steigend). Im Segment Elektrik/

Elektronik wird die Gesamtleistung nun u.a. aufgrund niedrigerer konzerninterner Umsätze deutlich* niedriger

(bisher: moderat* höher) als im Vorjahr (392.568 TEUR) erwartet. Beim EBIT erwarten wir nun für die Segmente

Digital Engineering (GJ 2024/2025: - 21.151 TEUR) und Physical Engineering (GJ 2024/2025: - 22.074 TEUR) weiterhin

einen deutlichen* Anstieg des Ergebnisses. Für das Segment Elektrik/Elektronik (GJ 2024/2025: +7.706 TEUR) rechnen

wir nun mit einem deutlichen* Rückgang des EBIT (bislang: deutlicher* Anstieg). • Die Prognose für den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (deutlicher* Anstieg) wird bestätigt.

Der Halbjahresbericht 2025/2026, der auch die Informationen zum zweiten Quartal enthält, wird, wie geplant, am 13. Mai 2026 veröffentlicht.

*Definitionen zur Prognose:

Gesamtleistung

• Moderate Veränderung 0% bis 10% • Deutliche Veränderung Über 10%

EBIT

• Moderate Veränderung 0% bis 10% • Deutliche Veränderung Über 10%

Die Begriffe "Gesamtleistung", "EBIT" und "Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit" sind definiert im Glossar, welcher über folgenden Link auf der Bertrandt Homepage abrufbar ist: https://www.bertrandt.com/unternehmen/ investor-relations/finanzberichte/glossar

(Ende)

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Aussender: Bertrandt AG Birkensee 1 71139 Ehningen Deutschland Ansprechpartner: Marc-René Tonn Tel.: +49 7034 656-0 E-Mail: marc-rene.tonn@bertrandt.com Website: www.bertrandt.com ISIN(s): DE0005232805 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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