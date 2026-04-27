Die Kinaxis-Maestro-Plattform bildet die Grundlage für eine mehrjährige Transformation hin zu einem widerstandsfähigen, global koordinierten Planungsökosystem

Kinaxis (TSX: KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Supply-Chain-Koordination, gab heute bekannt, dass tesa SE, ein globaler Hersteller von Klebebändern und selbstklebenden Produktlösungen, die Kinaxis-Maestro-Plattform als zentralen Baustein für seine globale, mehrjährige Transformation der Lieferkette und der integrierten Geschäftsplanung (IBP) ausgewählt hat.

Nach einer umfassenden Evaluierung entschied sich tesa für Kinaxis, um den Wandel von regional fragmentierten Planungsabläufen hin zu einem zentral gesteuerten, global koordinierten IBP-Betriebsmodell zu unterstützen. Kinaxis wird tesa dabei unterstützen, die unternehmensweite Transparenz zu verbessern, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und eine schnellere, fundiertere Entscheidungsfindung in einem zunehmend komplexen und volatilen globalen Lieferkettennetzwerk zu ermöglichen.

Mit 130 Jahren Innovationsgeschichte ist tesa einer der weltweit führenden Hersteller von Klebebändern und selbstklebenden Produktlösungen. tesa ist in sechs globalen Regionen tätig und bedient sowohl komplexe industrielle als auch schnelllebige Konsumgütermärkte. Das Unternehmen baut sein Portfolio und seine geografische Präsenz kontinuierlich aus.

Da das Wachstum die Komplexität über Funktionen, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg erhöhte, erkannte das Unternehmen den Bedarf an einer skalierbaren, integrierten Planungsgrundlage, die schnellere und sicherere Entscheidungen im gesamten Unternehmen ermöglicht.

"tesa agiert auf einer höheren globalen Ebene und mit größerer Komplexität als je zuvor", sagte Andreas Rummert, Leiter Global Operations bei tesa SE. "Unser Ziel ist es, die integrierte Geschäftsplanung als zentrale Unternehmenskompetenz zu etablieren, die eine schnellere und sicherere Entscheidungsfindung ermöglicht und uns hilft, rasch auf sich ändernde Markt- und Kundenbedürfnisse zu reagieren. Um unsere Wachstums- und Innovationsagenda zu unterstützen, benötigten wir eine Plattform mit globaler Transparenz, Schnelligkeit und starken Szenario-Fähigkeiten. Kinaxis Maestro war mit seinen leistungsstarken Orchestrierungsfunktionen die klare Wahl, um dieses Ziel zu unterstützen."

Aus technologischer Sicht waren Zusammenarbeit, Integration und Zukunftsfähigkeit entscheidende Auswahlkriterien.

"Die Wahl von Kinaxis als unserem strategischen Partner beschleunigt die KI-Strategie von tesa, indem fortschrittliche Analysen und KI-gesteuerte Entscheidungsunterstützung direkt in unsere zentralen Planungsprozesse eingebettet werden", sagte Christoph Hummel, Leiter DIT bei tesa SE. "Gleichzeitig behalten wir die klare Eigenverantwortung für unser Planungsmodell, unsere Entscheidungslogik und unsere Governance. Aus technologischer Sicht modernisiert diese Transformation unsere Planungsarchitektur und stärkt die Zusammenarbeit zwischen Supply Chain und Digital IT, um unternehmensweit nachhaltig analytische und KI-gestützte Planungsfähigkeiten aufzubauen."

Kinaxis Maestro wurde aufgrund seiner Fähigkeit ausgewählt, die Komplexität der realen Welt in großem Maßstab zu bewältigen und gleichzeitig eine schnelle Amortisationszeit bei geringerem Transformationsrisiko zu gewährleisten. Die Plattform vereint Nachfrage, Angebot, Bestand sowie Sales and Operations Planning (S&OP) in einer einzigen Umgebung und ermöglicht so die gleichzeitige Szenariobewertung und sichere Entscheidungsfindung in Echtzeit.

"tesa hatte äußerst komplexe Anforderungen", sagte Fabienne Cetre, EVP EMEA Sales bei Kinaxis. "Mit Maestro können wir tesa dabei unterstützen, ein global einheitliches und skalierbares Rückgrat für die Lieferkettenplanung aufzubauen, das dem Unternehmen hilft, schneller zu reagieren und gleichzeitig eine starke Grundlage für die Zukunft zu schaffen. Diese Zusammenarbeit spiegelt die anhaltende Dynamik von Kinaxis in Europa wider, insbesondere in den Bereichen Spezialmaterialien und fortschrittliche Fertigung, wobei Maestro aufgrund seiner branchenführenden Fähigkeit ausgewählt wurde, die komplexesten organisatorischen Transformationen zu unterstützen."

Weitere Informationen finden Sie unter kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten optimiert und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenkoordination Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen im Hinblick auf die erforderliche Agilität und nötige Vorhersagbarkeit zur Bewältigung der heutigen Volatilität und Disruption auf uns. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

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