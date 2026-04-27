Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 27.04.26 | Überblick für KW 18

Der Dow Jones startete die vergangene Woche bei 49.148 Punkten und lag damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Trotz eines zunächst freundlichen Wochenstarts konnte der Index die Gewinne nicht vollständig verteidigen. Nach einem Anstieg bis zum Dienstag folgten Gewinnmitnahmen, wodurch große Teile der Wochengewinne wieder abgegeben wurden.

Im weiteren Verlauf stabilisierte sich der Markt zur Wochenmitte, bevor ab Donnerstag eine Seitwärtsphase einsetzte. Der Wochenschluss lag schließlich bei 49.247 Punkten. Damit wurde nach drei positiven Wochen erstmals wieder ein leichter Wochenverlust verzeichnet.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

Auffällig war zudem die geringere Volatilität - die Wochenrange lag unter dem Durchschnitt von 1.510 Punkten.

?? Drei Key Takeaways - Dow Jones aktuell

Kurzfristige Schwäche trotz stabiler Struktur Der Dow Jones zeigt im kurzfristigen Zeitfenster eine nachlassende Dynamik. Trotz weiterhin bullischem Tageschart häufen sich Anzeichen für eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung.

Der Dow Jones zeigt im kurzfristigen Zeitfenster eine nachlassende Dynamik. Trotz weiterhin bullischem Tageschart häufen sich Anzeichen für eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung. Entscheidende Schlüsselmarke bei 49.154 Punkten Oberhalb dieser Marke besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Darunter steigt das Risiko für Rücksetzer in Richtung 48.800 bis 48.400 Punkte.

Oberhalb dieser Marke besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Darunter steigt das Risiko für Rücksetzer in Richtung 48.800 bis 48.400 Punkte. Überwiegend bärische Dow Jones Prognose Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 - überwiegt aktuell das Abwärtsszenario. Die Börse aktuell bleibt damit anfällig für weitere Korrekturen.

Börse aktuell: Technische Einordnung des Dow Jones

Im Tageschart bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv. Der Dow Jones notiert weiterhin über der SMA20 sowie über der SMA50, was grundsätzlich als bullisch interpretiert werden kann.

Solange der Index diese Unterstützungen verteidigt, bleibt die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bestehen. Ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch sowie die Marke von 51.000 Punkten ist damit weiterhin möglich.

Allerdings zeigt sich kurzfristig eine gewisse Schwäche:

Gewinne wurden zuletzt wieder abgegeben

Dynamik nach oben hat nachgelassen

Seitwärtsbewegung dominiert aktuell

Im 4h-Chart ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones konnte sich nicht nachhaltig über der SMA20 etablieren, während die SMA50 aktuell als zentrale Unterstützung fungiert....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.