Die geplante Einführung einer neuen Benzinsorte zeigt: Weder die Bundesregierung noch die EU-Kommission scheinen den geringsten Plan davon zu haben, wie sie den Umgang mit ihren eigenen Ressourcen priorisieren sollten, findet unser Autor. Um die hohen Spritpreise zu senken, ist die EU auf eine neue Idee verfallen: Sie will eine weitere Benzinsorte mit bis zu 20 Prozent Bioethanol (E20) einführen. Bisher enthält gängiger Super (E10) nur zehn Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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