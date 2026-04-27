Die Filmindustrie möchte uns glauben machen, dass Diebe für ihre Einbrüche über einen grenzenlosen Vorrat an technischer Ausrüstung verfügen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen ein anderes Bild. Einen Film zu drehen ist fast so, als würde man einen Einbruch planen. Das sagte Steven Soderbergh - Regisseur der "Ocean's"-Reihe und anderer Einbruch- und Überfall-Klassiker - vor einigen Jahren. Man entwickelt einen kreativen Ansatz, stellt ein Team ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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