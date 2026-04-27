SHENZHEN, China, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser belegt zum siebten Mal in Folge weltweit den ersten Platz beim Absatz von Laserschneidmaschinen (ab 1.000 W) - so das Ergebnis einer im März 2026 veröffentlichten Erhebung des Qianzhan Industry Research Institute. Auch 2025 verkaufte das Unternehmen erneut mehr als 10.000 Anlagen pro Jahr und bleibt damit der einzige Hersteller, der diese Marke sieben Jahre in Folge erreicht hat.

Bodor Laser erreicht einen Meilenstein

Die Bekanntgabe der Auszeichnung erfolgte auf der ITES 2026 in Shenzhen, wo Bodor Laser zudem Entwicklungen in den Bereichen Fertigung, Produktinnovation und globale Expansion vorstellte.



Sieben Jahre auf Platz 1 - globale Spitzenposition bestätigt



Im Rahmen der Veranstaltung teilte Bodor Laser mit, dass seine Superfabrik DreamSpace im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Maschinen ausgeliefert hat. Parallel nahm der Hauptsitz für Südchina in Shenzhen den Betrieb auf und stärkt damit die duale Standortstruktur des Unternehmens. Das Unternehmen betonte, dass dieser Meilenstein einen Ausgangspunkt für weiteres Wachstum und höhere Standards in Qualität, Innovation und Markenprofil darstellt.



Chen Like, Gründer des Qianzhan Industry Research Institute, erklärte, dass diese Leistung die Fähigkeiten von Bodor Laser entlang der gesamten Innovationskette widerspiegelt, einschließlich Fertigung, Forschung und Entwicklung, Industriedesign und intelligenter Betriebsprozesse.



Strategie und Innovation als zentrale Wachstumstreiber



Die Marktführerschaft von Bodor Laser gründet auf einer klaren strategischen Ausrichtung und langjährigen Investitionen in Technologie. In den vergangenen fünf Jahren hat das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag (USD) in Forschung und Entwicklung investiert, interne Kompetenzen in allen Kernkomponenten aufgebaut und ein umfangreiches Patentportfolio entwickelt. Die Produkte wurden mit zahlreichen internationalen Designpreisen wie dem Red Dot und dem iF Design Awards ausgezeichnet.



Produktportfolio und intelligente Fertigung



Im Jahr 2025 hat Bodor Laser sein Portfolio um Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionssysteme sowie intelligente Produktionslinien erweitert. Die Lösungen steigern Effizienz und Präzision in Anwendungsbereichen wie der Automobilzulieferung und der Blechverarbeitung, während integrierte Automatisierungssysteme eine durchgängige Produktion ermöglichen.



Globale Expansion und Geschäftstätigkeit



Bodor Laser baut seine globale Präsenz mit Produktionsstätten in China und Thailand sowie mehr als 10 Tochtergesellschaften und Servicezentren im Ausland weiter aus. Das Unternehmen ist inzwischen in über 180 Ländern und Regionen tätig und beschäftigt weltweit mehr als 3.500 Mitarbeiter.



"Die siebte Nummer-1-Platzierung in Folge ist keine Endstation, sondern ein neuer Ausgangspunkt", sagte Zhan Zhihao, SVP bei Bodor Laser. "Wir werden Innovation weiter vorantreiben und die globale Fertigungsindustrie unterstützen."

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