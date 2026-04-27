Die börsengehandelten Indexfonds breiten sich in der Bevölkerung weiter aus, wie eine aktuelle Umfrage von Franklin Templeton zeigt. Sie werden immer mehr zu einem wichtigen Bestandteil der langfristigen Altersvorsorge. Allerdings bewerten viele ihr Wissen über ETFs auch als unzureichend. Exchange Traded Funds (ETFs) gehören mittlerweile zu den bekanntesten Anlageprodukten in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage, die von Franklin Templeton in Zusammenarbeit mit forsa erstellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact