Im ersten Quartal 2026 legen die Mieten weiter zu, wie aus dem Wohnindex des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Besonders deutlich sind die Anstiege im Umland der sieben größten Metropolen. Zudem unterstreicht der Iran-Krieg dier Relevanz von Energieeffizienz als Preisfaktor. Im ersten Quartal 2026 lagen die Neuvertragsmieten in den Metropolen Deutschlands bundesweit 3,5% über dem Vorjahreswert. In Düsseldorf betrug das Plus sogar 5,9%, in Köln 5,7% und in Hamburg 5,1%. Dies zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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