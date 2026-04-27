Der Tech-Riese Apple erlebt am Montag einen schwierigen Handelstag. Während der Nasdaq 100 insgesamt um neue Rekordmarken kämpft, muss das Papier aus Cupertino Verluste von rund 1,5 % hinnehmen und rutscht auf 227,75 Euro ab. In einem Marktumfeld, das zwischen der Euphorie um künstliche Intelligenz und der nackten Angst vor explodierenden Energiepreisen schwankt, scheint Apple derzeit den Kürzeren zu ziehen.Verkaufsdruck trotz KI-Fantasie: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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