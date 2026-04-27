Renk startet mit einem Rekord-Auftragseingang ins Jahr 2026, bleibt jedoch beim Umsatz hinter den Erwartungen zurück, was die Aktie kurzfristig belastet. Trotz politischer Unsicherheiten durch Exportstopps hält das Unternehmen an seiner Prognose fest und setzt verstärkt auf internationale Produktion sowie langfristige NATO-Aufträge. Große Investitionen, steigende Serviceanteile und eine höhere Dividende unterstreichen die strategische Ausrichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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