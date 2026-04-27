Nordex übertrifft Prognosen für das erste Quartal und verbessert seine Marge deutlich

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Die Aktie des Hamburger Windturbinenherstellers gewinnt zeitweise um über 13 Prozent.





Zu Beginn des Monats April feierte die auf Windkraftanlagen spezialisierte Nordex Group das 25-jährige Bestehen an der Deutschen Börse. Zu einem Ausgabepreis von ca. 9 Euro ging das Hamburger Unternehmen im Jahr 2001 an die Börse. Nach rund 20 Jahren wurde Nordex in den MDAX aufgenommen und verzeichnete einen erfolgreichen Wachstumskurs.



Im Vergleich zum Schlusskurs von Freitag gewann Nordex zum Handelsstart am Montag zeitweise über 13 Prozent und notierte damit in der Spitze bei über 51 Euro. Grund dafür war die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das erste Quartal des laufenden Jahres. Mit einem Umsatz von 1,6 Mrd. Euro steigerte sich Nordex um ca. 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Zudem erzielte der Konzern eine deutliche Verbesserung in Höhe von ca. 64 Prozent auf rund 131 Mio. Euro seines Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Vorstandsvorsitzender José Luis Blanco ist zuversichtlich, dass mit weiterhin anhaltender Nachfrage, die für das laufende Geschäftsjahr gesetzte Prognose erreicht werden kann. Bis zum Nachmittag kühlte der Aktienkurs wieder etwas ab und pendelte sich zunächst bei ca. 48 Euro ein.









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Quelle: HSBC





















