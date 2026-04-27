Einige iPhone-User:innen haben durch einen kuriosen Bug einen Schreck bekommen. Ist der Akku ihres Smartphones komplett entladen, hängen sie das Gerät wieder an ein Ladekabel - aber das iPhone reagiert nicht darauf. Wie das Apple-Smartphone wieder startet. Grundsätzlich solltest du immer auf den Akkustand bei deinem Smartphone achten. Das hat nicht nur den Grund, in ungünstigen Momenten plötzlich ohne Kommunikationsmöglichkeiten dazustehen. Wer den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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