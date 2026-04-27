Die Projektpartner von SPIRIT-E haben in einer Pionier-Demonstration bidirektionales Laden an einem MAN-Lkw demonstriert - mit 325 kW floss Strom aus dem Truck ins Netz. Das Rückspeisen von Strom soll vor allem "für E-Lkw im Regionalverkehr unter 100.000 km jährliche Fahrleistung" relevant werden. Das Fachmedium electrive hat die Demonstration in einer Live-Schalte übertragen. Das Konsortium hinter dem 2024 initiierten Forschungsprojekt SPIRIT-E ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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