© Foto: DALL*EArthur Hayes erwartet keinen Crash, sondern ein langsam bröckelndes Finanzsystem. Genau davon könnte Bitcoin laut ihm massiv profitieren.Bitcoin könnte nach Ansicht von Arthur Hayes von einem schleichenden Vertrauensverlust in das globale Finanzsystem profitieren. Der Mitgründer von BitMEX erklärte in einem Interview, eine neue Finanzkrise wie 2008 halte er zwar für unwahrscheinlich. Der Grund: Zentralbanken und Regierungen würden heute bei jeder größeren Schieflage sofort mit Liquidität eingreifen. "Die Fed hat den Zusammenbruch regionaler Banken verhindert … das wird nie wieder passieren", zitiert Stocktwits Hayes. Statt eines plötzlichen Kollapses erwartet er jedoch eine langsame Erosion …Den vollständigen Artikel lesen
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