Das Bundeskartellamt hat heute das Vorhaben der Darling Ingredients, Irving, Texas, USA, mehr als 50 Prozent der Anteile an sowie die Kontrolle über PB Leiner zu erwerben, freigegeben. Die Freigabe umfasst außerdem eine Bündelung der Geschäftstätigkeiten im Bereich Gelatine und Kollagenpeptide in einem neu zu gründenden Gemeinschaftsunternehmen mit der Tessenderlo-Gruppe, Brüssel, Belgien.



Darling Ingredients ist ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller von essbaren und nicht essbaren Inhaltsstoffen und Speziallösungen u. a. für Kunden aus den Bereichen Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittel sowie Pharmazeutika. PB Leiner ist ein Tochterunternehmen der belgischen Tessenderlo-Gruppe. Sowohl Darling Ingredients als auch PB Leiner verarbeiten tierische Nebenprodukte zu Inhaltsstoffen wie Gelatine und Kollagenpeptiden. Hierzu unterhalten sowohl Darling Ingredients als auch PB Leiner weltweit Produktionsstätten.



Umfangreiche Ermittlungen sowie weltweite Befragungen von Wettbewerbern und Kunden haben gezeigt, dass es durch den Zusammenschluss bei Darling Ingredients im Hinblick auf Gelatine und Kollagenpeptide in Europa zu erheblichen Marktanteilszuwächsen kommt. Die Voraussetzungen für eine Untersagung des Zusammenschlusses sind im Ergebnis aber nicht gegeben.



Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Darling Ingredients ist Marktführer in der Herstellung und im Vertrieb von Gelatine und Kollagenpeptiden in Europa. Durch die Übernahme der PB Leiner als derzeit drittgrößter Hersteller wird der europaweite Marktanteil von Darling Ingredients sowohl bei Gelatine als auch bei Kollagenpeptiden weiter ansteigen. Die große Anzahl von Wettbewerbern im Markt und das dynamische Wachstum im Bereich der Kollagenpeptide werden aber auch zukünftig ausreichende Bezugsalternativen gewährleisten."



Dem gemeinsamen Marktanteil der Beteiligten bei Kollagenpeptiden nahe 40 Prozent stehen insbesondere die dynamischen Marktverhältnisse gegenüber. Der Markt ist von Wachstum und einer höheren Margenerwartung geprägt, sodass zunehmender Wettbewerb zu erwarten ist. Dieser wird auch durch eine hohe Produktumstellungsflexibilität zwischen Gelatine und Kollagenpeptiden begünstigt. Der Einstieg in die Herstellung von Kollagenpeptiden erfordert bei bestehender Gelatineproduktion lediglich überschaubare Investitionen in weitere Verarbeitungsprozesse. Zudem kommt es in nicht unerheblichem Umfang zu Importen von Kollagenpeptiden nach Europa. Die von Wettbewerbern und Kunden in der Marktbefragung geäußerten Bedenken betreffend den Gelatinemarkt in Europa haben sich nicht bestätigt. Im Ergebnis konnten hier keine kritischen Marktanteile der Zusammenschlussbeteiligten festgestellt werden.



Gelatine und Kollagenpeptide sind multifunktionale Inhaltsstoffe, die als Rohstoffe in verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Im Lebensmittel- und Pharmabereich wird Gelatine etwa zur Herstellung von Fruchtgummis, als Backzutat sowie zur Herstellung von Weich- und Hartkapseln für Medikamente verwendet. Kollagenpeptide werden vor allem in der Gesundheitsbranche, in der Nahrungsmittelbranche sowie in Kosmetika und Körperpflegeprodukten genutzt.



Das Bundeskartellamt hat sich in diesem Verfahren mit den Wettbewerbsbehörden aus den USA, Polen, Brasilien und der Türkei ausgetauscht.





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