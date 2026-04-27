90 der Deal-Macher erwarten, dass die grenzüberschreitenden M&A-Aktivitäten in den nächsten 12 bis 24 Monaten zunehmen werden

75 nennen die Prüfung ausländischer Direktinvestitionen als größte Gefahr für den Abschluss von Transaktionen

88 berichten von längeren Zeiträumen zwischen Vertragsunterzeichnung und Abschluss als noch vor drei Jahren

Grenzüberschreitende M&A-Transaktionen stehen vor einem starken Aufschwung: Neun von zehn erfahrenen Deal-Makers erwarten laut einer neuen Studie von CSC, dem führenden Anbieter von Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance, einen Anstieg der Aktivitäten in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Trotz dieser neuen Dynamik steigt jedoch das Ausführungsrisiko, da behördliche Kontrollen und operative Herausforderungen den Abschluss von Transaktionen erschweren.

CSC befragte 200 globale Deal-Macher auf Direktorenebene und darüber aus den Bereichen Private Equity, Unternehmensführung, Recht und Beratung, die in den letzten zwei Jahren an grenzüberschreitenden Transaktionen gearbeitet haben. Der Bericht The New Reality of Cross-Border M&A: More Deals, More Friction untersucht, wie Unternehmen sich in einem zunehmend komplexen globalen Transaktionsumfeld zurechtfinden.

Die Ergebnisse verdeutlichen eine wachsende Diskrepanz zwischen Ambitionen und Umsetzung. Es wird erwartet, dass grenzüberschreitende Transaktionen einen bedeutenden Teil der Deal-Pipelines ausmachen werden; 47 der Befragten gehen davon aus, dass sie zwischen 26 und 50 der Aktivitäten ausmachen werden. Weitere 39 erwarten, dass grenzüberschreitende Transaktionen bis zu drei Viertel der Pipelines ausmachen werden. Diese erneute Dynamik wird von Unternehmen angetrieben, die in einer zunehmend fragmentierten Weltwirtschaft ihren Marktanteil ausbauen, Lieferketten neu gestalten und neue Kompetenzen erwerben wollen.

Allerdings geben mehr als sieben von zehn an, dass sie Transaktionen aufgrund regulatorischer oder geopolitischer Bedenken bereits umstrukturiert oder zurückgezogen haben. Konkret geben 56 an, eine grenzüberschreitende Transaktion wesentlich umstrukturiert zu haben, während 15 angeben, sie vollständig zurückgezogen zu haben, was zeigt, dass Unternehmen ihr Verhalten bereits als Reaktion auf ein schwierigeres Geschäftsumfeld ändern.

"Es steht außer Frage, dass die Transaktionslust zurückgekehrt ist, aber Transaktionen zum Abschluss zu bringen, ist schwieriger als seit Jahren", sagte Marshall Saffer , Geschäftsführer von Fund and Capital Market Services, CSC. "Wir sind über den vorsichtigen Optimismus hinaus. Die Vision ist da, aber makroökonomische und geopolitische Bedenken zwingen Unternehmen dazu, viel selektiver vorzugehen. Das bedeutet, dass Unternehmen regulatorische, operative und strukturelle Probleme viel früher angehen müssen, wenn sie Transaktionen zum Abschluss bringen wollen."

Dieser Druck macht sich am deutlichsten im regulatorischen Bereich bemerkbar: 75 der Befragten nannten die Prüfung ausländischer Direktinvestitionen (FDI) als Haupthindernis für den Abschluss von Transaktionen. Auch die Finanzierungsbedingungen und Bewertungsprobleme bleiben erheblich: 50 verwiesen auf die Kosten oder Verfügbarkeit von Kapital, und 48 nannten Bewertungslücken.

Auch die operative Bereitschaft entwickelt sich zu einem kritischen Risiko für die Transaktionssicherheit. Fast drei Viertel (74 %) geben an, dass Transaktionen aufgrund von Verzögerungen oder Fehlern bei der Gründung von Gesellschaften oder Zweckgesellschaften nicht abgeschlossen werden konnten. Die überwiegende Mehrheit berichtet zudem von Verzögerungen im Zusammenhang mit der Unternehmensführung, KYC-Anforderungen und Dokumentationspflichten in verschiedenen Rechtsordnungen.

Diese Herausforderungen werden durch längere Transaktionszeiträume noch verschärft: 88 geben an, dass sich die Zeit von der Unterzeichnung bis zum Abschluss in den letzten drei Jahren verlängert hat, was den Druck auf ohnehin schon komplexe, länderübergreifende Transaktionen weiter erhöht.

"Ausländische Direktinvestitionen und Kartellrecht sind mittlerweile ein zentraler Bestandteil fast jeder grenzüberschreitenden Transaktion, nicht nur in bestimmten Sektoren", sagte Rupert Gerald , Marktleiter für Großbritannien, Irland und die Kanalinseln bei CSC. "Dies verlängert die Zeitpläne und erhöht das Ausführungsrisiko bei größeren M&A-Transaktionen, da die Aufsichtsbehörden ihre Prüfung von Transaktionen ausweiten. Gleichzeitig können Verzögerungen bei der Unternehmensgründung, bei KYC und bei der Dokumentation Transaktionen behindern, insbesondere in Rechtsordnungen mit einem strengeren regulatorischen Umfeld. Wir empfehlen dringend, diese Arbeitsbereiche so früh wie möglich anzugehen, um Transaktionen zum Abschluss zu bringen."

Da grenzüberschreitende M&A-Transaktionen immer komplexer werden, benötigen Unternehmen frühzeitiger Einblick in regulatorische Risiken, eine stärkere strukturelle Bereitschaft und eine engere Koordination zwischen den verschiedenen Rechtsordnungen. CSC unterstützt Kunden während des gesamten Transaktionszyklus bei der Unternehmensgründung, der globalen Compliance, der Unternehmensverwaltung und der Transaktionsabwicklung und hilft ihnen dabei, das Ausführungsrisiko zu reduzieren, administrative Reibungsverluste zu beseitigen und die Sicherheit des Abschlusses zu erhöhen.

Laden Sie eine Kopie des CSC-Berichts The New Reality of Cross-Border M&A: More Deals, More Frictionherunter.

CSC hat in Zusammenarbeit mit Pure Profile 200 Personen auf Direktorenebene und darüber befragt, die in Kauf-, Verkaufs- oder leitenden Beratungsfunktionen tätig sind. Zu den Befragten gehörten Fachleute aus Private-Equity-Firmen, strategischen Käufern, internen Rechtsabteilungen und großen Beratungsunternehmen in Nordamerika, Europa (einschließlich Großbritannien), im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika.

Über CSC

CSC ist der führende Anbieter von Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance und bietet Managern alternativer Fonds und Teilnehmern an den Kapitalmärkten branchenführende Expertise und eine unübertroffene globale Reichweite. CSC nutzt seine umfassende institutionelle Erfahrung und einen maßgeschneiderten Ansatz und bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Fondsverwaltung, Treuhand, Agentur und Compliance an, um eine Vielzahl von Transaktionen auf privaten und öffentlichen Märkten, komplexe Fondsstrategien und skalierbare Abläufe zu unterstützen.

Als vertrauenswürdiger Partner der Wahl für mehr als 75 der PEI 300 und 90 der Fortune 500 unterstützt CSC seine Kunden dabei, operative und transaktionsbezogene Komplexitäten in mehr als 140 Rechtsordnungen und verschiedenen Anlageklassen zu bewältigen. Mit umfassenden weltweiten Kompetenzen bieten unsere Expertenteams Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Seit 1899 in Privatbesitz und professionell geführt, verbinden wir globale Reichweite, lokale Expertise und innovative Lösungen, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

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