Neukirchen am Großvenediger (ots) -Wenn der Schnee den saftigen Almwiesen weicht und die Gipfel der Dreitausender im Sonnenlicht um die Wette strahlen, schlägt das Herz der Alpen wieder im Takt der Abenteuerlust. Gemeinsam mit der Nationalpark SommerCard startet die Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg am 1. Mai in die Sommersaison und beweist einmal mehr, dass Familienurlaub alles sein kann, außer langweilig.Hier, im Herzen der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, verschmelzen Action und Entspannung zu einem Urlaubs-Cocktail, der sowohl Kids als auch Eltern genau das gibt, was sie nach einem langen Winter brauchen.Ein Spielplatz fast in den WolkenIn der Wildkogel-Arena geht es hoch hinaus und zwar auf 2.100 Metern Seehöhe. Direkt neben der Bergstation der Wildkogelbahn wartet ein alpines Abenteuerland, das Kinderaugen zum Leuchten bringt - die Abenteuer-Arena Wildkogel. Auf 10.000 m² Spielfläche gibt es Geschicklichkeitsparcours, Kletternetze, Balancierbalken, Wackeltreppen, Vogelnestschaukeln u.v.m.Eine weitere Attraktion am Berg sind die Riesenrutschen des Rutschenwegs. Auf zehn bis zu 53 Meter langen Rutschen mit Kurven, Röhren und Tunnel ist absoluter Spaß angesagt. Direkt anschließend beginnt der neue Adler Toni Weg. Ein Familien-Themenweg, der Geschichten aus der Sicht des jungen Steinadlers erzählt, der hier seine ersten Kreise zieht.Noch mehr Speed für die ganze FamilieWer den Adrenalinspiegel ein bisschen höher treiben will, schnappt sich ein Mountaincart. Auf der rund vier Kilometer langen, gesicherten Strecke geht es von der Bergstation der Smaragdbahn rasant bergab. Das ist Offroad-Spaß pur und garantiert das Highlight in jedem Urlaubs-Feed. Für diejenigen, die es lieber zweirädrig mögen, bietet die Region direkten Anschluss an den Tauernradweg sowie zahlreiche (E-)Mountainbike-Routen, die dank moderner Verleihstationen selbst steile Anstiege zum Kinderspiel machen.Die Nationalpark SommerCard - dein UrlaubsplusDas Beste am Sommer in der Wildkogel-Arena ist jedoch das Gefühl von Freiheit im Portemonnaie. Mit der Nationalpark SommerCard, gültig ab 1. Mai bis 31. Oktober und bei knapp 200 Partnerbetrieben, wird der Urlaub zum echten Premium-Erlebnis ohne Extrakosten. Über 60 Leistungen sind im Paket enthalten wie z.B.:- Bergbahnen: Täglich eine kostenlose Berg- und Talfahrt mit der Wildkogelbahn oder der Smaragdbahn.- Nationalpark-Highlights: Freier Eintritt in die Nationalparkwelten Mittersill sowie zu zahlreichen Museen und Naturschauspielen wie den Krimmler Wasserfällen oder die Fahrt auf die Großglockner Hochalpenstraße.- Freizeitspaß: Freier Zugang zu vielen Freibädern und Badeseen der Region.Smaragde, Sagen und sanfte RiesenWer es zwischendurch ruhiger mag, taucht im Habachtal in die Welt der Edelsteine ein. Beim Smaragdsuchen können Familien ihr Glück versuchen und funkelnde Schätze finden. Die Kombination aus der wilden Natur des Nationalparks und der modernen Infrastruktur der Wildkogel-Arena macht diesen Sommerstart zum perfekten Reset-Knopf für den Familienalltag.Ob Gipfelstürmer, Rutschen-König oder Genuss-Wanderer: In Neukirchen und Bramberg wartet ein Sommer, der echt, frisch und voller Leben ist. www.wildkogel-arena.atWildkogelAktiv-Pauschale vom 01.05. bis 31.10.2026- 3 oder 7 Übernachtungen in der gewünschten Kategorie- Nationalpark SommerCard- 3 geführte Wanderungen (MO-FR)- 1 Wander- und Bikekarte- Wanderstempelbuch für Kinder- gratis Verleih von Kindertragen und Buggys3 Nächte ÜF ab Euro 182,- / 7 Nächte ab Euro 424,- pro PersonPressekontakt:Wildkogel-Arena Neukirchen & BrambergMarktstraße 171A-5741 Neukirchen am GroßvenedigerTel.: +43 720 710 730Mail: info@wildkogel-arena.atWeb: www.wildkogel-arena.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Wildkogel-Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170196/6263861