BEIJING (ots) -Auf der kürzlich eröffneten Auto China 2026 stellte ThunderSoft (Börsenkürzel: 300496), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Betriebssystemen sowie Produkten und Technologien für Endgerät-KI, offiziell die Lösung AquaDrive AIOS 2.1 vor. Basierend auf dem technologischen Fundament des ThunderSoft-AIOS, ist diese eine der branchenweit wenigen Lösungen für einen "KI-Agent für Cockpit-Fahr-Fusion".Branchenbeobachter sehen in der Vorstellung dieses Produkts nicht nur die erste einheitliche Erlebnisarchitektur, die das Fahren, das intelligente Fahren, die Navigation, das Parken sowie KI-Agenten nahtlos miteinander verschmilzt und somit die intelligente Schaltzentrale des gesamten Fahrzeugs neu definiert, sondern vielmehr die Markteinführung einer ausgereiften Lösung auf Basis der KI-nativen vierteiligen AIOS-Full-Stack-Technologiearchitektur (Daten-Modell-System-Anwendung). Darüber hinaus markiert diese einen entscheidenden Wendepunkt des Paradigmenwechsels der Industrie vom "softwaredefinierten Fahrzeug (SDV)" zum "KI-definierten Fahrzeug (AIDV)".AquaDrive AIOS 2.1 bietet dabei einen umsetzbaren, evolutionsfähigen und kollaborativen Ansatz für die AIDV-Praxis. In der heutigen Zeit, in der sich die KI-getriebene Zentralrechner-Architektur als Konsens der Industriekette für die ultimative Zielarchitektur intelligent vernetzter Fahrzeuge etabliert hat, wird das "AIDV" zum Schlüsselbegriff der Industrie. Wer diesen Sprung hin zur KI-getriebenen Zentralrechner-Architektur auf den verschiedenen Architekturebenen des Betriebssystems zuerst meistert, sichert sich die Standardisierungshoheit für den nächsten Branchenwettbewerb.Die Realisierung dieses Ziels ist jedoch komplex und erfordert die Bewältigung systematischer Herausforderungen in neun Dimensionen: Daten-Governance und -Compliance, Algorithmen-Generalisierung, heterogene Kompatibilität, Ökosystem-Synergie, technische Umsetzung, Automobilstandard-Zertifizierung, Haftungszuordnung, Serienproduktion und Auslieferung sowie lokale regulatorische Konformität. Dies ist auch der Grund, warum sich die Branche derzeit noch in der Übergangsphase von der "Domänensteuerung" zum "Zentralen Computing" befindet.Sechs Kern-Highlights von AquaDrive AIOS 2.1 bilden die entscheidenden Grundpfeiler des Weges hin zu AIDV, was zudem den technologischen Pfad sowie den Weg in die technische Umsetzung aufzeigt:1. Cockpit-Fahr-Fusion: Als eine der wenigen echten KI-nativen Lösungen für "KI-Agent für Cockpit-Fahr-Fusion" bricht sie die physischen und logischen Grenzen zwischen dem traditionellen Cockpit und dem automatisierten Fahren auf. Dies legt den Grundstein für eine domänenübergreifende Fusion von "Cockpit, Fahren, Fahrwerk und Antrieb" auf Basis einer zentralen Computing-Architektur.2. Tiefe Integration von automatisiertem Fahren und KI-Agenten: Durch verstärkte End-to-End-KI-Fähigkeiten wird das neue Paradigma "Wahrnehmung-Kognition-Aktion" realisiert. Herkömmliche Architektur-Engpässe werden damit durchbrochen, wobei der Wechsel von einer regelbasierten zu einer kognitionsgesteuerten Steuerung vollzogen wird. Dies ebnet den Weg für die Entwicklung von L3 über L4 bis hin zu L5 und bietet den entscheidenden Lösungsansatz für komplexe Corner Cases.3. ISR als Desktop (Einheitlicher Interaktionszugang): Die Lösung adressiert kritische technologische Barrieren wie die Echtzeit-Fusion von Multiquellen-Daten, die Balance zwischen 3D-Echtzeit-Rendering und Rechenleistung sowie die plattformübergreifende Adaption und Standardisierung. Durch die tiefe Integration und Multi-Screen-Fusion von Karten, Video-Streams der Umgebungsrealität (SR) und Video-Streams des Rundumsicht-Systems (AVM) wird eine Darstellung auf einer einheitlichen Echtzeit-Visualisierungsoberfläche ermöglicht. Dies überwindet das Problem der fragmentierten Anzeige in herkömmlichen Mensch-Maschine-Interaktionen (HMI) und führt zu einer nahtlosen Interaktion, was die Fahrsicherheit erheblich erhöht. Zudem beschleunigt die hervorragende plattformübergreifende Adaptivität die flächendeckende technische Umsetzung und Marktdurchdringung dieser Technologie.4. Fünfdimensionale Fusion des Realraums: Dies ist die branchenweit einzige Lösung, welche fünf Dimensionen - Karte, Umgebungsrealität (SR), Rundumsicht-System (AVM), KI und den automatisierten Parkassistenten (APA) - vereint. Dabei wird durch die Cloud-Synergie zwischen einem einheitlichen Raum-Zeit-Koordinatensystem und einem Endgerät ein Echtzeit-Entscheidungsregelkreis nach dem Prinzip "Wahrnehmung = Darstellung, Verstehen = Reaktion" realisiert. Durch die Datenfusion aus mehreren Sensoren entsteht zudem ein 360°-Visualisierungssystem ohne tote Winkel für alle Straßenzustände.5. Upgrade der Rendering-Engine "Kanzi 4": Als visuelles Fundament der AIOS-Ära ermöglicht Kanzi 4 eine exzellente Nutzerinteraktionserfahrung durch Multi-Screen-Fusion sowie das digitale Cockpit. Zudem ist die Lösung nach Automobilstandards zertifiziert und bereits in Serienmodellen implementiert. Im Jahr 2025 waren bereits über 14 Millionen Fahrzeuge mit Kanzi-Technologie ausgestattet.6. Starlight-Nachtsichttechnologie: Diese Technologie ermöglicht eine klare, artefaktfreie visuelle Verstärkung bei extrem schwachem Licht von unter 1 Lux. Sie stellt eine entscheidende Komponente für die Allwetter-Wahrnehmung intelligent vernetzter Fahrzeuge dar und schließt zudem eine entscheidende Lücke in der Fähigkeit zur lückenlosen Allwetter-Wahrnehmung.Aus Sicht des Verfassers bietet die neue Version 2.1 von AquaDrive AIOS einen erheblichen Mehrwert für das gesamte Ökosystem von Upstream-, Midstream- und Downstream-Bereichen der Automobilindustrie:1. Für OEM-Hersteller: Sie verkürzt die Entwicklungszyklen für intelligente Funktionen drastisch und beschleunigt den Prozess der Serienproduktion. Die nach Automobilstandard zertifizierte HMI-Plattform unterstützt das KI-getriebene Gestalten personalisierter Benutzeroberflächen und ermöglicht es Marken, eine differenzierte Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen.2. Für Tier-1-Zulieferer: Durch die Bereitstellung von SDKs und ein plattformübergreifendes Design (kompatibel mit QNX, Android und Linux) werden die technologischen Barrieren sowie die Adaptionskosten für die globale Implementierung erheblich gesenkt.3. Für Endverbraucher/Fahrzeugnutzer: KI-getriebene Interaktionsfunktionen, einst ein Privileg der Luxusklasse, werden jetzt zum Standard. Gleichzeitig wird die Vision einer personalisierten und intelligenten Nutzerinteraktionserfahrung, die den Nutzer "versteht, antizipiert und bedient", zur Realität.Die strategische Ausrichtung und das kontinuierliche Engagement von Thundersoft im Bereich intelligenter Fahrzeuge münden nun in Meilenstein-Erfolge:1. Über 50 Millionen Fahrzeuge weltweit sind bereits in Serie mit Lösungen von ThunderSoft ausgestattet - darunter Marken wie Hyundai, Toyota, Honda, Volkswagen, Porsche, Audi, Geely, BYD - wobei alle Produkte und Lösungen die strengen gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften der jeweiligen Märkte in verschiedenen Ländern erfüllen.2. Gemeinsam mit der Volkswagen-Tochter CARIAD wurde das Joint Venture CARThuner gegründet, das sich auf die Forschung und Entwicklung intelligenter Cockpits konzentriert. Die entsprechenden Produkte und Lösungen sind bereits in einer Vielzahl von Modellen implementiert, darunter Porsche, Audi und Volkswagen.3. Die auf AquaDrive AIOS 1.0 basierende HMI-Plattform wurde mit dem prestigeträchtigen deutschen iF Design Award 2026 in der Kategorie "UX Design / User Experience · Vehicle and Mobility" ausgezeichnet.Dem Verfasser wird deutlich, dass sowohl die strategische Ausrichtung von ThunderSoft im Bereich intelligenter Fahrzeuge als auch das kontinuierliche Engagement entlang der Wertschöpfungskette die Entwicklungsgeschichte von Fahrzeug-Betriebssystemen und Endgerät-KI-Lösungen widerspiegeln. Dabei hat sich ThunderSoft als ein "unauffälliger Innovator, ja sogar als Technologieführer" bewährt.1.) Von Betriebssystemen (OS) zu AIOS, von der Domänensteuerung zum Zentralen Computing und von reinen Softwarelösungen zu integrierten Hard- und SoftwarelösungenBereits 2013 begann ThunderSoft mit seiner strategischen Ausrichtung im Bereich der intelligenten Fahrzeuge, wobei AIOS (das 2013 noch das klassische OS war) als technisches Fundament diente, um Fahrzeugherstellern und Tier-1-Zulieferern - basierend auf der tiefgreifenden technologischen Expertise des Unternehmens in intelligenten Betriebssystemen und Endgerät-KI - Produkte und Lösungen anzubieten, die den gesamten Lebenszyklus von intelligenten Fahrzeugen abdecken. Diese umfassen unter anderem intelligente Cockpits, automatisiertes Fahren, intelligente Sichtsysteme, Plattformen für das Zentrale Computing sowie die Interaktions-Engine "Kanzi AI". Danach antizipierte das Unternehmen noch präziser die Veränderungstrends im Automobilsektor, die sowohl auf das zentrale Computing des gesamten Fahrzeugs ausgerichtet als auch KI-getrieben sind. Im Jahr 2023 führte es als Vorreiter das KI-native Fahrzeug-Betriebssystem ein, das auf zentralen Computing-Architekturen basiert - "AquaDrive AIOS". Im Jahr 2025 führte das Unternehmen zudem gemeinsam mit Geely und NVIDIA die innovative "AIBOX"-Lösung in den Markt ein - eine One-Stop-Lösung für KI-Rechenleistung, die eine schnelle Implementierung von KI-Großmodellen im Fahrzeug ermöglicht, ohne die bestehende E/E-Architektur verändern zu müssen. Nach der Übernahme von Rightware im Jahr 2016 hat ThunderSoft das finnische Unternehmen durch umfassende Unterstützung und Förderung gestärkt, sodass Rightware sich zu einem Global Player entwickelte; heute ist Rightware nicht nur die branchenführende und bevorzugte HMI-Engine für Automobile, sondern spielt zudem eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Nutzererfahrung im Prozess der Synergie von Cockpit und Fahren.2.) Hinsichtlich der Ökosystem-Synergie hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Partnern einen geschlossenen industriellen Ökosystem-Kreislauf geschaffen, der "Basis-Chips - Betriebssystem - Oberanwendungen - Cloud-Management" umfasst.Fazit: Ein Meilenstein als Auftakt zu einer neuen ReiseWie Larry Geng, Mitbegründer und Executive President von ThunderSoft, betonte:"Der Bereich der intelligenten Fahrzeuge durchläuft derzeit einen entscheidenden Prozess der Evolution vom 'Transportmittel' zum 'mobilen intelligenten Agenten'. Und diese durch KI getriebene Transformation der physischen Welt - vom Betriebssystem bis hin zur Endgerät-KI - hat gerade erst begonnen".ThunderSoft Unternehmensprofil:Getreu der Vision, "intelligente Technologien für jedes Gerät verfügbar zu machen", konzentriert sich ThunderSoft stets darauf, die technologische Führung sowie die Implementierung von Betriebssystemen - insbesondere von intelligenten Betriebssystemen (AIOS) - sowie von intelligenten Produkten und Lösungen für Endgeräte in der physischen Welt voranzutreiben. Über den Automobilsektor hinaus bringt das Unternehmen AIOS sowie KI-getriebene intelligente Produkte und Lösungen für Endgeräte in die noch umfassendere physische Welt des AIoT: Basierend auf seiner speziellen Hard- und Software-Integrationsplattform TurboX für AIoT wurden bereits an verschiedene globale Märkte angepasste Produkte und Lösungen im Markt implementiert oder gar in Serie produziert. Diese erstrecken sich über die Bereiche intelligentes Wohnen (Smart Home) und intelligente Hardware (darunter Wearables, Action-Cams, KI-Brillen und intelligente Büroanwendungen), intelligente Branchenlösungen (intelligenter Einzelhandel, intelligente Energie), intelligente Lösungen für den öffentlichen Dienst sowie Robotik. Mit Niederlassungen in über 40 Städten und 14 Ländern betreibt ThunderSoft derzeit ein wahrhaft globales Forschungs-, Entwicklungs- und Servicenetzwerk.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.thundersoft.com/ThunderSoft | AquaDrive AIOS | AIOS | SDV | AIDV | Cockpit-Fahr-Fusion | KI-Agent | Cockpit-ADAS-Fusion | KI-nativ |KI-getrieben | End-to-End-KI | Dominencontroller | Zentrales Computing | Nutzererfahrung | Nahtlose Interaktion | Multi-Screen-Fusion | Datenfusion aus mehreren Sensoren | Digitales Cockpit | L3/L4 | Autonomes Fahren | Regelkonformität | Hyundai | Toyota | Honda | Volkswagen | Porsche | Audi | Geely | BYD | Physical AIPressekontakt:pr@thundersoft.comOriginal-Content von: ThunderSoft Co. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154150/6263858