© Foto: Alex Brandon/AP/dpaDie US-Notenbank dürfte die Zinsen stabil halten. Doch der mögliche Wechsel von Powell zu Warsh könnte die Geldpolitik verändern. Für Anleger wird genau das jetzt zum Risiko.Die US-amerikanische Notenbank dürfte ihren Leitzins auf der Sitzung am 28. und 29. April unverändert lassen. Christian Lenk, Analyst der DZ Bank, erwartet, dass der Offenmarktausschuss der Federal Reserve den Zielkorridor für den Tagesgeldsatz bei 3,50 bis 3,75 Prozent belässt. Auch Marktbeobachter rechnen derzeit überwiegend mit einem Stillhalten der Notenbank. Lenk geht von einem nahezu einstimmigen Beschluss aus. Eine erneute Abweichung des besonders taubenhaften Notenbankers Stephen Miran zugunsten einer …Den vollständigen Artikel lesen
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