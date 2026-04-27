Ist Unabhängigkeit im konsolidierten Maklermarkt gerade jetzt ein Wettbewerbsvorteil? Der Versicherungsmakler LEUE & NILL setzt konsequent auf Familienhand, langfristige Perspektive und Präsenz im Industriegeschäft. Stillstand ist keine Option. Das Schadenmanagement wird zur Nagelprobe. Ein Interview mit Stefan Nill, geschäftsführender Gesellschafter, und Torben Ristau, Geschäftsführer, LEUE & NILLHerr Nill, Herr Ristau, wenn Sie LEUE & NILL in wenigen Sätzen beschreiben müssten - was macht das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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