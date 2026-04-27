Dividendenorientierte Anleger aufgepasst: Zur Hauptversammlung (HV) am 3. Juni 2026 in Essen setzt die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Hamborner REIT-AG eine Dividende von 0,39 Euro auf die Tagesordnung. Mit Blick auf die Vorjahressauschüttung von 0,48 Euro sieht das zunächst einmal wenig vorteilhaft aus. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs ergibt sich jedoch eine Rendite von rund 8,0 Prozent. Dabei gehört Hamborner zu den Unternehmen, bei denen die Dividende für 2025 in voller Höhe aus dem steuerlichen Einlagekonto gezahlt wird - damit zunächst einmal "steuerfrei" bleibt. Seinen Anteil holt sich der Fiskus erst nachgelagert mit dem Verkauf der Aktie. Eine Konstruktion, die gerade bei Privatanlegern regelmäßig auf besonderes Interesse stößt. Wenig überraschend daher, dass die von boersengefluester.de laufend aktualisierte Liste mit den "steuerfreien Dividenden" immer zu unseren Klick-Stars gehört ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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