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EXCEL - Erstmalige Studie unterstreicht die entscheidende Rolle essentieller Phospholipide bei der Verbesserung von Fettleberkrankheiten



27.04.2026 / 17:35 CET/CEST

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PARIS, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue Studie hat ergeben, dass die Behandlung mit essentiellen Phospholipiden (Essentiale) zu einer 2,5-mal größeren Verringerung des Leberfetts, einer signifikanten Verbesserung der Müdigkeit und einer Verbesserung der glykämischen Kontrolle bei Personen mit metabolischer Dysfunktion-assoziierter steatotischer Lebererkrankung (MASLD) - auch bekannt als "Fettlebererkrankung" - führte als Diät und Bewegung allein. Die Ergebnisse stammen aus der klinischen EXCEL-Studie von Essentiale (einer Marke von Opella), einer multizentrischen, randomisierten, doppelblinden und placebokontrollierten Studie, der ersten ihrer Art, die essenzielle Phospholipide (EPLs) untersucht. Die Studie untersuchte MASLD-Patienten mit Komorbiditäten wie Typ-2-Diabetes, Hyperlipidämie oder Fettleibigkeit. MASLD ist die weltweit am weitesten verbreitete chronische Lebererkrankung, von der schätzungsweise 30 % der erwachsenen Bevölkerung betroffen sind, wobei Prognosen darauf hindeuten, dass bis 2040 über 55 % der Erwachsenen weltweit betroffen sein werden[1]. Die Fettlebererkrankung, die oft als "stille" Erkrankung angesehen wird, geht häufig mit einer lähmenden Konstellation von Symptomen wie Bauchschmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen, Blähungen, depressiven Symptomen, Angstzuständen und Stoffwechselrisiken einher. Professor Norbert Stefan, Inhaber des Lehrstuhls für Klinische und Experimentelle Diabetologie an der Universität Tübingen.

"Diese bahnbrechende Forschung markiert einen wichtigen Moment für die Millionen von Menschen, die derzeit mit MASLD leben. Die EXCEL-Studie unterstreicht die klinische Bedeutung eines frühzeitigen Eingreifens und schließt die Lücke zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Patientenerfahrungen. Durch den Nachweis messbarer Verbesserungen bei der Reduzierung von Leberfett und der Verbesserung der Müdigkeit unterstreicht diese Studie die wichtige Botschaft, dass es wirksame, evidenzbasierte Optionen gibt, um die Ergebnisse zu verbessern und Menschen mit MASLD wieder Hoffnung auf ein energiegeladeneres Leben zu geben." In der EXCEL-Studie wurden moderne, nicht-invasive bildgebende Verfahren zur Messung von Leberfett sowie ein validierter, krankheitsspezifischer Fragebogen eingesetzt, um die Auswirkungen der Behandlung auf das Wohlbefinden der Patienten zu bewerten. Die Hauptergebnisse der Studie zeigten, dass essentielle Phospholipide, wenn sie zusätzlich zu einer Diät und sportlicher Betätigung eingenommen werden, mit einer Verbesserung der Lebensqualität verbunden sind: Eine 2,5-mal stärkere Verringerung des Leberfetts im Vergleich zur alleinigen Lebensstilintervention, gemessen mit FibroScan CAP (Controlled Attenuation Parameter).

Eine statistisch signifikante Verbesserung der von den Patienten berichteten Müdigkeit, ein primäres und oft übersehenes Symptom der MASLD. Dieses Ergebnis wurde anhand des validierten CLDQ-MASLD-Scores, einer standardisierten Messung des Wohlbefindens von Menschen mit chronischen Lebererkrankungen, formell bewertet.

In der Studie wurde auch festgestellt, dass die Behandlung mit EPLs den HbA1c-Wert, einen wichtigen Marker für die Kontrolle des Blutzuckerspiegels bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, deutlich senkte, was die Ergebnisse für den großen Prozentsatz von MASLD-Patienten mit gleichzeitig bestehenden Stoffwechselerkrankungen besonders relevant macht. Nikunj Thakker Global Brand General Manager Essentiale, Opella.

"Die EXCEL-Studie beweist, dass das Timing entscheidend ist. Bei frühzeitiger Erkennung kann ein erheblicher Teil der MASLD-Fälle reversibel sein. Diese evidenzbasierte Behandlung mit essenziellen Phospholipiden in Kombination mit Ernährung und Bewegung reduziert aktiv das Leberfett und bekämpft die lähmende Müdigkeit direkt, wodurch sich die Aussichten für die Milliarden Menschen, die weltweit mit einer Fettlebererkrankung leben, ändern." Die vollständige Methodik und die Ergebnisse der Studie wurden in Liver International veröffentlicht:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.70601 . [1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M., and Bedogni G., "Epidemiology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease," Digestive Diseases 28, no. 1 (2010): 155-161. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/excel---erstmalige-studie-unterstreicht-die-entscheidende-rolle-essentieller-phospholipide-bei-der-verbesserung-von-fettleberkrankheiten-302754431.html



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