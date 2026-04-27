EQS-News: Opella
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PARIS, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue Studie hat ergeben, dass die Behandlung mit essentiellen Phospholipiden (Essentiale) zu einer 2,5-mal größeren Verringerung des Leberfetts, einer signifikanten Verbesserung der Müdigkeit und einer Verbesserung der glykämischen Kontrolle bei Personen mit metabolischer Dysfunktion-assoziierter steatotischer Lebererkrankung (MASLD) - auch bekannt als "Fettlebererkrankung" - führte als Diät und Bewegung allein.
Die Ergebnisse stammen aus der klinischen EXCEL-Studie von Essentiale (einer Marke von Opella), einer multizentrischen, randomisierten, doppelblinden und placebokontrollierten Studie, der ersten ihrer Art, die essenzielle Phospholipide (EPLs) untersucht. Die Studie untersuchte MASLD-Patienten mit Komorbiditäten wie Typ-2-Diabetes, Hyperlipidämie oder Fettleibigkeit.
MASLD ist die weltweit am weitesten verbreitete chronische Lebererkrankung, von der schätzungsweise 30 % der erwachsenen Bevölkerung betroffen sind, wobei Prognosen darauf hindeuten, dass bis 2040 über 55 % der Erwachsenen weltweit betroffen sein werden[1].
Die Fettlebererkrankung, die oft als "stille" Erkrankung angesehen wird, geht häufig mit einer lähmenden Konstellation von Symptomen wie Bauchschmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen, Blähungen, depressiven Symptomen, Angstzuständen und Stoffwechselrisiken einher.
Professor Norbert Stefan, Inhaber des Lehrstuhls für Klinische und Experimentelle Diabetologie an der Universität Tübingen.
In der EXCEL-Studie wurden moderne, nicht-invasive bildgebende Verfahren zur Messung von Leberfett sowie ein validierter, krankheitsspezifischer Fragebogen eingesetzt, um die Auswirkungen der Behandlung auf das Wohlbefinden der Patienten zu bewerten. Die Hauptergebnisse der Studie zeigten, dass essentielle Phospholipide, wenn sie zusätzlich zu einer Diät und sportlicher Betätigung eingenommen werden, mit einer Verbesserung der Lebensqualität verbunden sind:
Nikunj Thakker Global Brand General Manager Essentiale, Opella.
Die vollständige Methodik und die Ergebnisse der Studie wurden in Liver International veröffentlicht:
[1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M., and Bedogni G., "Epidemiology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease," Digestive Diseases 28, no. 1 (2010): 155-161.
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27.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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