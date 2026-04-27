Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Finanzmärkte sind seit jeher Schauplatz für die Entwicklung komplexer Indikatoren, die versuchen, das Unvorhersehbare berechenbar zu machen. Ein aktuelles Beispiel, das in den Medien für Gesprächsstoff sorgt, ist der von der Deutschen Bank konzipierte "Pressure Index" - in Fachkreisen prägnant als "TACO-Index" bekannt. Hinter dem Akronym "Trump Always Chickens Out" verbirgt sich der Versuch, politische Kehrtwenden des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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