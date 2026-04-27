Audi hat die Produktion der Verbrenner-Baureihen Q2 (in Ingolstadt) und A1 (in Martorell, Spanien) eingestellt. Die beiden kleinsten Verbrenner-Audis müssen in ihren Werken unter anderem Platz für künftige Elektromodelle machen. Das Seat-Werk im spanischen Martorell steht vor einem großen Umbruch, denn die lange erwartete Elektro-Kleinwagenfamilie des VW-Konzerns mit dem Cupra Raval und VW ID. Polo steht vor dem Start. Anfangs hatte Audi sein kleinstes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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