© Foto: Laura Brett - Sipa USAHohe Ausschüttungen locken Anleger an. Doch Peter Schiff warnt vor Risiken, die Strategy und den Bitcoin-Kurs belasten könnten.Strategy steht erneut im Zentrum einer heftigen Debatte um seine aggressive Bitcoin-Strategie. Der langjährige Bitcoin-Kritiker Peter Schiff verschärfte seine Angriffe deutlich und warnte vor "finanziellem Ruin" für Anleger. Aus seiner Sicht ist vor allem das neue Dividenden-Modell des Unternehmens ein Warnsignal. Schiff argumentiert, Strategy habe früher Kapital über günstige Finanzierungsinstrumente wie Wandelanleihen mit null Prozent Zinsen eingesammelt, um Bitcoin zu kaufen. Nun locke das Unternehmen Anleger mit Renditen von rund 11,5 Prozent auf spezielle …Den vollständigen Artikel lesen
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