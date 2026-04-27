DJ Aktien Schweiz wenig verändert - Zurückhaltung vor wichtiger Woche

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich zu Wochenbeginn kaum von der Stelle bewegt. Die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs stützte zwar leicht, allerdings stehen im Wochenverlauf eine ganze Reihe wichtiger Termine auf der Agenda - allen voran die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.

Es wird voraussichtlich die letzte Zinssitzung unter US-Notenbankpräsident Jerome Powell werden, dessen Amtszeit im Mai endet. Ökonomen und Börsianer gehen davon aus, dass der Offenmarktausschuss (FOMC) der Fed das aktuelle Zinsniveau beibehalten wird. Auf der einen Seite zeigen sich am US-Arbeitsmarkt klare Abkühlungstendenzen und auf der anderen Seite erweist sich die Inflation als zu hartnäckig, um der von US-Präsident Donald Trump geforderten Zinssenkung einfach nachzukommen.

Dazu kommen die Zahlen wichtiger US-Konzerne: So legen unter anderem Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon und Meta Platforms Geschäftszahlen vor.

Der SMI schloss wenig verändert bei 13.165 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,1 (zuvor: 24,45) Millionen Aktien.

Auch in der Schweiz stehen im Wochenverlauf eine Reihe wichtiger Unternehmenszahlen auf der Aganda. Am Dienstagmorgen wird Novartis Zahlen für das erste Quartal bekannt geben. Analysten erwarten, dass der Pharma-Konzern für das erste Quartal einen Nettoumsatz von 13,34 Milliarden US-Dollar ausweisen wird, so die von Visible Alpha zusammengestellten Konsensschätzungen. Für das erste Quartal des Vorjahres wurde ein Nettoumsatz von 13,23 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Die Aktie legte im Vorfeld um 0,3 Prozent zu.

Die Aktien der beiden anderen Index-Schwergewichte Nestle und Roche verloren 0,9 bzw. 0,3 Prozent. Am Mittwoch folgen die Quartalszahlen der UBS (+1,8%).

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April 27, 2026 11:38 ET (15:38 GMT)

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