Der Goldpreis zeigt weiterhin Anzeichen von Schwäche. Nach einem Minus von -2,66% in der abgelaufenen Handelswoche beginnt auch die neue Woche mit Abschlägen. Aktuell handelt das gelbe Edelmetall -0,75% tiefer bei 4.675 US$ je Feinunze. Handelt es sich dabei um einen günstigen Einstiegspreis oder sollten Anleger weiterhin an der Seitenlinie bleiben? Seit Ende Januar ist die Luft raus Für Goldanleger liefen die vergangenen Monate nicht sonderlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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