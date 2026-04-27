Die neue "Agentic-Commerce-Pulse"-Umfrage von Riskified für das erste Quartal 2026 deckt eine wachsende Vertrauenslücke im agentengesteuerten Handel auf: Verbraucher nutzen KI zwar während des gesamten Einkaufsprozesses, zögern jedoch angesichts von Bedenken hinsichtlich Betrug, Sicherheit und Verantwortlichkeit, die Kontrolle abzugeben

Riskified (NYSE: RSKD), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für E-Commerce-Betrugsbekämpfung und Risikoanalyse, veröffentlichte heute die Ausgabe für das 1. Quartal 2026 seines "Agentic Commerce Pulse", einer vierteljährlichen Forschungsreihe, die Risiken im agentengesteuerten Handel und das Verbraucherverhalten untersucht.

Nach Riskifieds erster Umfrage zum 4. Quartal 2025, die erstmals das rasante Aufkommen des agentengesteuerten Handels hervorhob, zeigen die neuesten Ergebnisse eine komplexere Realität: Während die Akzeptanz von KI weiterhin hoch ist, hält das Verbrauchervertrauen nicht Schritt. Es entsteht eine wachsende Kluft zwischen der Art und Weise, wie Käufer KI nutzen, und dem Ausmaß an Kontrolle, das sie ihr zu übertragen bereit sind.

Die Umfrage, die unter Verbrauchern in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde, zeigt, dass KI mittlerweile fest in der Produktsuche und Entscheidungsfindung verankert ist. Im Vergleich zu Riskifieds "Agentic-Commerce-Pulse"-Umfrage im vierten Quartal 2025 hat sich die Stimmung der Verbraucher jedoch gewandelt: Wachsende Bedenken hinsichtlich Betrug, Sicherheit und Verantwortlichkeit verlangsamen den Weg zu vollständig autonomen, agentengesteuerten Transaktionen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der "Agentic-Commerce-Pulse"-Umfrage für das 1. Quartal 2026 gehören:

61,5 der Verbraucher haben KI-Tools zur Produktsuche und für Empfehlungen genutzt

55,0 fühlen sich nicht wohl dabei, wenn KI-Agenten in ihrem Namen Einkäufe tätigen

46,5 vertrauen keinem Unternehmen, das Einkäufe für sie verwaltet

53,9 glauben, dass KI das Risiko von Online-Betrug erhöhen könnte

73,9 erwarten strenge Sicherheitsvorkehrungen wie biometrische Authentifizierung oder Einmalpasswörter

50,8 sind der Meinung, dass KI-Plattformen für unbefugte Käufe haftbar sein sollten

Eine Mehrheit der Verbraucher (61,5 %) hat bereits KI-Tools zur Produktsuche und für Empfehlungen genutzt, was den raschen Anstieg bestätigt, der erstmals im 4. Quartal 2025 beobachtet wurde, als 73 angaben, KI irgendwann während ihres Einkaufs zu nutzen. Doch während die Nutzung immer mehr zum Mainstream wird, scheint das Vertrauen in eine stärkere Einbindung von KI abzunehmen. Während im vierten Quartal 2025 noch 70 der Verbraucher angaben, dass sie sich zumindest einigermaßen wohl dabei fühlten, wenn KI-Agenten in ihrem Namen Einkäufe tätigten, gibt nun eine Mehrheit der Verbraucher (55,0 %) an, dass sie sich nicht wohl dabei fühlen, KI-Agenten zu erlauben, Transaktionen in ihrem Namen abzuschließen.

Auf die Frage nach ihrer bevorzugten Plattform für agentenbasierten Handel wählten 31,2 der Befragten allgemeine KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini, während 27,0 die Websites oder Apps von Einzelhändlern bevorzugen. Bemerkenswert ist, dass 24,4 mit "Nein" antworteten, was eine fragmentierte und sich noch entwickelnde Landschaft verdeutlicht, da Verbraucher weiterhin damit experimentieren, wo und wie KI in ihren Einkaufsprozess passt.

Auch die Sicherheitsbedenken nehmen zu. Mehr als die Hälfte der Befragten (53,9 %) glaubt, dass KI das Risiko von Online-Betrug erhöhen könnte, während 73,9 strenge Sicherheitsvorkehrungen wie biometrische Verifizierung oder Einmalpasswörter für jede Transaktion erwarten. Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass sich die Bedenken der Verbraucher von einem allgemeinen Unbehagen wie Zahlungssicherheit (32 %) und Datenschutz (26 %), das Ende 2025 genannt wurde zu klareren Erwartungen in Bezug auf Betrugsprävention, Authentifizierung und Transaktionssicherheit entwickelt haben.

Die Studie hebt zudem eine wachsende Herausforderung hinsichtlich der Verantwortlichkeit für Händler und Plattformen gleichermaßen hervor. Auf die Frage, wer für unbefugte oder fehlerhafte KI-gesteuerte Käufe verantwortlich sein sollte, nannten 50,8 der Verbraucher die KI-Plattform, verglichen mit 23,2 %, die den Händler oder die Marke nannten, und nur 18,7 %, die bereit waren, persönliche Verantwortung zu übernehmen. Da KI eine aktivere Rolle im Handel einnimmt, ziehen Verbraucher klarere Grenzen, wo die Haftung liegen sollte.

"Die Verbraucher begrüßen KI eindeutig als Einkaufsassistenten, ziehen jedoch eine klare Grenze, wenn es um Autonomie und Verantwortlichkeit geht", sagte Jeff Otto, Chief Marketing Officer bei Riskified. "Wir beobachten eine wachsende Kluft zwischen Akzeptanz und Vertrauen. Käufer wünschen sich den Komfort und die Personalisierung, die KI bieten kann, sind aber noch nicht bereit, die Kontrolle oder Verantwortung abzugeben. Für Händler bedeutet dies, über die Bereitstellung KI-gesteuerter Erlebnisse hinauszugehen und eine Infrastruktur für Transparenz, Sicherheit und Rechenschaftspflicht aufzubauen, die diese Erlebnisse vertrauenswürdig macht."

Riskified hilft Händlern dabei, sich in der sich wandelnden Landschaft des agentenbasierten Handels zurechtzufinden mit KI-gestützter Risikoanalyse und identitätsbasierten Erkenntnissen, die sicherere Transaktionen ermöglichen. Durch die Kombination fortschrittlicher Betrugserkennung mit finanziellen Garantien gegen Rückbuchungen reduziert Riskified das Risiko und hilft Händlern gleichzeitig, neue KI-gesteuerte Einkaufserlebnisse selbstbewusst einzuführen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Riskified Händlern ermöglicht, die Zukunft des E-Commerce mit Zuversicht zu gestalten.

Über die Umfrage

Riskified führte eine Online-Umfrage unter 2.000 Verbrauchern im Alter von 18 bis 64 Jahren in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich durch, mit jeweils 1.000 Befragten aus jedem Markt. Bei den Befragten handelt es sich um Verbraucher, die in den letzten drei Monaten einen Online-Kauf getätigt haben, darunter Reisebuchungen, Veranstaltungstickets, Lebensmittel- und Lebensmittellieferungen sowie Einzelhandelskäufe über Websites oder Apps.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihr E-Commerce-Wachstum durch intelligente Risikominimierung voranzutreiben. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, vertrauten auf Riskified, um sich gegen Rückbuchungen abzusichern, Betrug und Missbrauch von Richtlinien in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu stärken. Die KI-gestützte Plattform für Betrugs- und Risikoanalyse von Riskified, die vom größten Team aus E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und betreut wird, analysiert die Person hinter jeder Interaktion, um in Echtzeit Entscheidungen zu treffen und fundierte, identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter riskified.com.

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