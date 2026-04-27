Berlin (ots) -Neues Business Center Berlin Mitte. Flexible Büros, Coworking und Geschäftsadressen auf höchstem Niveau / Neuer Premium-Arbeitsstandort an Unter den Linden/FriedrichstraßeDie COLLECTION Business Center Group erweitert ihr exklusives Standortportfolio und eröffnet am 07. Mai 2026 einen neuen Premium-Standort im Herzen der Hauptstadt. Das COLLECTION Business Center Berlin-Mitte befindet sich im markanten, architektonisch herausragenden Gebäude "Upper East" an der Ecke Unter den Linden / Friedrichstraße - einer der bekanntesten und repräsentativsten Adressen Berlins. Entdecken Sie unsere flexiblen Büro-, Coworking- und Design Office Lösungen: https://www.ubc-collection.com/berlin/unter-den-linden/Mit diesem Schritt stärkt COLLECTION seine Position als führender Anbieter von hochwertigen Business Centern, Coworking Spaces und Design Offices in Deutschland und setzt zugleich ein klares Zeichen für anspruchsvolle Arbeitswelten in einer der dynamischsten Metropolen Europas.Unter den Linden/Friedrichstraße - eine Adresse mit internationaler StrahlkraftKaum ein Standort in Berlin vereint Geschichte, wirtschaftliche Bedeutung und internationale Sichtbarkeit so eindrucksvoll wie die Kreuzung Unter den Linden / Friedrichstraße. Direkt im politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum gelegen, bietet das neue COLLECTION Business Center ein Umfeld, das für Unternehmen aller Branchen höchste Relevanz besitzt.Das Gebäude "Upper East" zählt zu den prägendsten Immobilien der Berliner Innenstadt. Die unmittelbare Nähe zu Regierungsinstitutionen, renommierten Unternehmen, Botschaften sowie zu kulturellen Wahrzeichen wie dem Brandenburger Tor und der Museumsinsel schafft eine außergewöhnliche Kombination aus Prestige und Funktionalität.Gleichzeitig überzeugt der Standort durch eine exzellente Erreichbarkeit: Die Verkehrsknotenpunkte Friedrichstraße, Unter den Linden und Berlin Hauptbahnhof gewährleisten eine optimale Anbindung an den nationalen und internationalen Verkehr. Der Flughafen BER ist schnell und komfortabel erreichbar - ein entscheidender Vorteil für global agierende Unternehmen und internationale Geschäftspartner. Weitere Informationen zu unserem Premium Business Center in Berlin-Mitte finden Sie unter https://www.ubc-collection.com/berlin/friedrichstrasse/Premium-Bürowelten für höchste AnsprücheMit dem neuen Standort in Berlin-Mitte bietet COLLECTION ein Arbeitsumfeld, das weit über klassische Büroflächen oder Coworking Spaces hinausgeht. Das Konzept verbindet repräsentative Architektur mit modernster Infrastruktur und einem konsequent auf Servicequalität ausgerichteten Betrieb.Das Angebot umfasst elegante Einzelbüros, flexible Team Offices, Coworking-Spaces auf höchstem Niveau, vollständig ausgestattete Konferenz- und Meetingräume sowie exklusive Lounge- und Empfangsbereiche. Ergänzt wird dies durch hochwertige Virtual-Office-Lösungen und Geschäftsadressen, die Unternehmen eine sofortige Präsenz in bester Lage in Berlin-Mitte ermöglichen.Im Fokus steht ein ganzheitlicher Ansatz: Unternehmen erhalten nicht nur Büroflächen, sondern ein vollständig funktionierendes Arbeitsumfeld - inklusive professionellem Empfangsservice, modernster Kommunikationstechnologie und einer Atmosphäre, die Produktivität und Konzentration gleichermaßen fördert.Die Flächen sind so konzipiert, dass sie sich flexibel an unterschiedliche Unternehmensgrößen und Entwicklungsphasen anpassen lassen. Vom kurzfristigen Projektbüro bis hin zur langfristigen Unternehmenslösung bietet COLLECTION skalierbare Modelle mit maximaler Planungssicherheit.Ein zentraler Differenzierungsfaktor im Berliner Markt ist die außergewöhnliche Raumgestaltung des Standorts. Das COLLECTION Business Center im "Upper East" wurde vom international renommierten Designer Eric Kuster im Stil "Metropolitan Luxury" gestaltet. Dieser Ansatz steht für eine klare, reduzierte Formensprache, hochwertige Materialien und eine bewusst ruhige, elegante Atmosphäre.Im Gegensatz zu vielen standardisierten Coworking- und Business-Center-Konzepten verfolgt COLLECTION damit einen konsequent kuratierten Designansatz. Ziel ist es, nicht nur funktionale Arbeitsplätze bereitzustellen, sondern eine Umgebung zu schaffen, die Konzentration fördert, Professionalität ausstrahlt und die Wahrnehmung von Unternehmen bei Kunden und Partnern positiv beeinflusst.Gerade im Premiumsegment wird Gestaltung zu einem strategischen Faktor: Räume prägen das Arbeiten, beeinflussen Entscheidungen und tragen zur Markenwirkung eines Unternehmens bei. In dieser Kombination aus Lage, Architektur und Interior Design entsteht ein Konzept, das sich im Berliner Markt deutlich abhebt und in dieser Form nur selten zu finden ist.Berlin-Mitte als Zentrum moderner ArbeitsweltenDie Entscheidung für Berlin-Mitte ist strategisch konsequent. Der Bezirk gilt als wirtschaftliches und kulturelles Herz der Hauptstadt und als einer der wichtigsten Standorte für Unternehmen, Start-ups und internationale Organisationen.Die Nachfrage nach flexiblen und gleichzeitig hochwertigen Arbeitslösungen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Hybride Arbeitsmodelle, projektbasierte Zusammenarbeit und internationale Teams erfordern neue Konzepte, die klassische Bürostrukturen mit maximaler Flexibilität verbinden.Genau hier setzt COLLECTION an: Das Business Center versteht sich als Plattform für modernes Arbeiten, die Unternehmen eine professionelle Infrastruktur mit der Dynamik urbaner Netzwerke verbindet.Zielgruppen: Vom etablierten Unternehmen bis zum internationalen MarkteintrittDas COLLECTION Business Center Berlin-Mitte richtet sich bewusst an eine anspruchsvolle Zielgruppe. Dazu zählen insbesondere etablierte Unternehmen, die eine repräsentative Adresse im Zentrum Berlins suchen, ebenso wie internationale Firmen, die einen professionellen Einstieg in den deutschen Markt planen.Auch projektbasierte Teams, Berater, Kanzleien sowie wachstumsorientierte Unternehmen profitieren von der Kombination aus Flexibilität, Service und Standortqualität. Für sie bietet das Business Center eine sofort nutzbare Lösung ohne langfristige Bindungen und mit klar kalkulierbaren Kosten.Darüber hinaus ist der Standort ideal für Unternehmen, die Wert auf eine hochwertige Außenwirkung legen. Kundentermine, Meetings und Präsentationen gewinnen durch die Lage und das Ambiente des Hauses deutlich an Qualität und Wirkung. Dazu Dr. Andre Helf, CEO der COLLECTION Business Center Group: "Mit unserem neuen Business Center schaffen wir in Berlin-Mitte einen Ort, an dem professionelle Infrastruktur, repräsentative Lage und moderne Arbeitskultur zusammenkommen. Unser Ziel ist es, Unternehmen jeder Größe eine Adresse zu bieten, die Wachstum ermöglicht und Begegnungen fördert. Egal ob einzelner Arbeitsplatz im Coworking oder Chefbüro mit Blick auf die Friedrichstraße: Wir verstehen Flexibilität nicht als Kompromiss, sondern als Qualitätsversprechen."Eröffnung am 7. Mai 2026Die offizielle Eröffnung des COLLECTION Business Centers Berlin-Mitte findet am Donnerstag, den 7. Mai 2026, statt. Mit diesem Termin startet der neue Standort im "Upper East" an der Ecke Unter den Linden / Friedrichstraße operativ und steht ab diesem Zeitpunkt Kunden und Geschäftspartnern vollständig zur Verfügung.Im Rahmen der Eröffnung erhalten ausgewählte Gäste, Geschäftspartner und Medienvertreter erste Einblicke in die neuen Flächen. Geführte Rundgänge ermöglichen es, das Konzept, die Ausstattung sowie die angebotenen Services im Detail kennenzulernen.Eine separate Eröffnungsveranstaltung in Form einer exklusiven Opening-Party ist bereits geplant und wird in Kürze terminiert. Diese wird einen zusätzlichen Rahmen bieten, um den Standort gemeinsam mit Kunden, Partnern und ausgewählten Gästen offiziell zu feiern.Unter den Linden inside - warum Top-Player ihr Flexoffice bei COLLECTION wählenDer Berliner Markt für flexible Büroflächen ist stark entwickelt und wettbewerbsintensiv. Gerade in Berlin-Mitte existieren zahlreiche Anbieter mit unterschiedlichen Konzepten und Schwerpunkten.COLLECTION differenziert sich in diesem Umfeld bewusst über ein konsequent hochwertiges Gesamtangebot. Im Mittelpunkt stehen nicht allein flexible Flächen, sondern ein ganzheitliches Premium-Erlebnis, das Architektur, Service, Design und Funktionalität miteinander verbindet.Die klare Positionierung als Anbieter von 5-Sterne Business Centern, Coworking Spaces und Design Offices ermöglicht eine gezielte Ansprache anspruchsvoller Kunden, die Wert auf Qualität, Diskretion und Professionalität legen.Nachhaltigkeit und ZukunftsfähigkeitAuch Aspekte wie Nachhaltigkeit und effiziente Ressourcennutzung spielen im Konzept eine wichtige Rolle. Moderne Gebäudetechnik, digitale Prozesse und ein bewusster Umgang mit Materialien und Energie tragen dazu bei, den Standort zukunftsfähig zu gestalten.Gleichzeitig wird auf eine hohe Aufenthaltsqualität geachtet - ein Faktor, der im Kontext moderner Arbeitswelten zunehmend an Bedeutung gewinnt.Fazit: Ein neuer Maßstab für Business Center in BerlinMit dem neuen Standort im "Upper East" setzt COLLECTION ein klares Signal im Berliner Business Center und Coworking Markt. Die Kombination aus erstklassiger Lage, hochwertiger Ausstattung und konsequentem Serviceanspruch schafft einen Arbeitsort, der den Anforderungen moderner Unternehmen in jeder Hinsicht gerecht wird.Das COLLECTION Business Center Berlin-Mitte ist damit weit mehr als ein Bürostandort - es ist eine Adresse für Unternehmen, die in Berlin präsent sein wollen und dabei höchste Ansprüche an Qualität und Umfeld stellen.Pressekontakt:COLLECTION Business Centers GmbHDr. Andre HelfKaiserswerther Straße 215D-40474 DüsseldorfTelefon: +49 211 540 80-0Telefax: +49 211 540 80-25E-Mail: presse@ubc-collection.comOriginal-Content von: Collection Business Centers GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182446/6263895