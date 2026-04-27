Leipzig (ots) -Zauberhafte Geschichten, geheimnisvolle Klangwelten und große musikalische Erzählungen mit regionaler Verwurzelung prägen die neue Spielzeit der drei MDR-Ensembles. Unter dem gemeinsamen thematischen Motto "Märchen, Mythen und Legenden" stellten das MDR-Sinfonieorchester, der MDR-Rundfunkchor und der MDR-Kinderchor ihre Saison 2026/27 vor. Die öffentliche Präsentation der neuen Spielzeit, die am 5. September 2026 im thüringischen Suhl und am 13. September 2026 in Leipzig startet, fand am Montag, 27. April mit Publikum und den drei Künstlerischen Leitern im MDR-Studio am Leipziger Augustusplatz statt. Tickets für alle Konzerte der Saison 2026/27 sind ab dem 4. Mai bei MDR Klassik erhältlich.Insgesamt laden die MDR-Ensembles in der kommenden Saison zu 60 Konzerten in ganz Mitteldeutschland ein. Darunter sind 21 Sinfoniekonzerte mit dem MDR-Sinfonieorchester, 20 Chorkonzerte mit dem MDR-Rundfunkchor - darunter erneut drei Ausgaben der erfolgreichen Reihe "Nachtgesang". Dazu kommen neun Kinder- und Familienkonzerte sowie fünf Kammermusikprogramme. Klassische Konzertformate treffen dabei auf neue Impulse, innovative Vermittlungsansätze und starke thematische Verklammerungen. Fortsetzung findet zudem die erfolgreiche "Mittendrin"-Reihe: Hier gestaltet das MDR Klassik-Publikum das Programm im Vorfeld aktiv mit.Fantasievolle Programme mit regionaler VerwurzelungSeit Jahrhunderten inspirieren Märchen, Mythen und Legenden Komponistinnen und Komponisten zu Werken voller Magie, Spannung und Symbolkraft. Diese Erzähltradition, die auch in Mitteldeutschland tief verwurzelt ist, bildet den roten Faden der Saison. Zu hören sind unter anderem musikalische Umsetzungen von "1001 Nacht", der "Zauberlehrling", Strawinskys "Feuervogel" oder nordische Mythen in den Abonnementkonzerten. Auch die vielfältigen Familien- und Kinderkonzerte greifen das Motto auf: Bei "Halloween im Turm" mit dem MDR-Kinderchor geht es in schaurig-schöne Klangwelten, während andere Programme in sagenhafte Elfenreiche führen. Die Kammermusikprogramme widmen sich u. a. König Artus, der Walpurgisnacht und weiteren legendären Stoffen. Ein besonderer Höhepunkt zum Jahresende ist das traditionsreiche MDR-Silvesterkonzert am 31. Dezember 2026 in Suhl, diesmal unter dem Titel "1001 Nacht", moderiert von Yara Hoffmann.Saisonauftakt und besondere KonzerthöhepunkteDen feierlichen Auftakt zur neuen Spielzeit bildet zugleich der Abschluss des MDR-Musiksommers: Am 5. September 2026 erklingt im Congress Centrum Suhl Musik rund um Carl Maria von Webers "Der Freischütz" - passend zum Saisonmotto und zum 200. Todestag des Komponisten. Die offizielle Saisoneröffnung in Leipzig folgt am 13. September 2026, 18 Uhr, im Gewandhaus mit Robert Schumanns selten zu hörendem Oratorium "Das Paradies und die Peri".Abschiedssaison von Chefdirigent Dennis Russell DaviesDie Spielzeit 2026/27 markiert zugleich die letzte Saison von Chefdirigent Dennis Russell Davies beim MDR-Sinfonieorchester. In sieben Programmen präsentiert er noch einmal seine außergewöhnliche stilistische Bandbreite. Besondere Aufmerksamkeit gilt seinen finalen Konzerten im Juni 2027. Dazu zählen u. a. das Konzert "Los Angeles" am 25. Juni 2027 in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle (Saale) sowie sein letztes Konzert als MDR-Chefdirigent am 27. Juni 2027, 18 Uhr, im Leipziger Gewandhaus mit Haydns letzter Sinfonie und Richard Strauss' "Don Quixote" - ein symbolträchtiger Abschied.Neue Formate und DebütsZu den neuen Formaten der Saison zählt das Kinderchorkonzert "Beat" am 24. April 2027 im Werk 2 Leipzig, gemeinsam mit dem Beatboxer und Loopstation-Künstler Daniel Mandolini. Das Sinfoniekonzert "Soundtrack meines Lebens" (9. Oktober 2026, MDR-Studio Leipzig) wird aus Musikvorschlägen des MDR-Publikums gestaltet. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler geben in der neuen Saison ihr Debüt beim MDR, darunter die Dirigentinnen und Dirigenten Delyana Lazarova, Paolo Bortolameolli, Kristian Sallinen, Elias Grandy und Lionel Sow sowie der Pianist Anton Gerzenberg.FamilienticketFür die Familienkonzerte bietet der MDR auch in der Saison 2026/27 ein Familienticket an: Kinder zahlen 9 Euro, Erwachsene Begleitpersonen (maximal zwei Personen) erhalten in Verbindung mit Kindern bis 16 Jahre den ermäßigten Eintrittspreis.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6263896