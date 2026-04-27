© Foto: wO-GeminiDie schlimmste Dürre seit Jahrzehnten zwingt US-Farmer zu drastischen Schritten. Ein historischer Tiefstand bei Rindern gefährdet nun langfristig die nationale Ernährungssicherheit.Während die Welt auf den Nahen Osten und die Energiepreise blickt, spielt sich in den Weiten der US-amerikanischen Great Plains eine Tragödie ab, die das Fundament der amerikanischen Lebensmittelversorgung erschüttert. Eine Kombination aus extremer Trockenheit, verheerenden Weidebränden und explodierenden Kosten hat die US-Viehzucht in eine Sackgasse manövriert. Das Ergebnis ist ein historischer Einschnitt: Der US-Rinderbestand ist im Frühjahr 2026 auf den niedrigsten Stand seit den späten 1940er Jahren gesunken. …Den vollständigen Artikel lesen
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