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Avis Budget Group: Krise, Short Squeeze & neue Chancen

Die Avis Budget Group zählt zu den weltweit führenden Mobilitätsanbietern und ist mit Marken wie Avis, Budget und Zipcar global präsent. Doch hinter der bekannten Marke verbirgt sich aktuell eine spannende Mischung aus Herausforderungen und Chancen. Nach der starken Erholung des Reiseverkehrs geriet das Unternehmen zuletzt durch steigende Kosten, schwankende Nachfrage und einen deutlichen Ergebnisrückgang unter Druck. Gleichzeitig bleibt das Geschäftsmodell hochgradig zyklisch und abhängig von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - ein Faktor, der die Aktie besonders volatil macht.

Für Aufsehen sorgte zuletzt vor allem die extreme Kursbewegung der Aktie: Ein massiver Short Squeeze trieb den Kurs kurzfristig auf spektakuläre Höhen und rückte Avis wieder in den Fokus der Anleger. Doch stellt sich nun die entscheidende Frage: War das nur ein kurzfristiger Effekt - oder steckt mehr dahinter? In unserer aktuellen Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf die jüngsten Quartalszahlen, die Hintergründe der Kursexplosion sowie die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

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