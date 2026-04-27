DJ MÄRKTE USA/Wenig verändert - Zahlen und US-Notenbank im Fokus

DOW JONES--Mit einer kaum veränderten Tendenz zeigt sich die Wall Street am Montagmittag (Ortszeit). Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 49.163 Punkte. Der S&P-500 zeigt tritt auf der Stelle und der Nasdaq-Composite reduziert sich ebenfalls um 0,1 Prozent. Leicht stützend wirkt die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der diplomatischen Bemühungen um eine Lösung im Iran-Krieg.

Die iranische Regierung soll regionalen Vermittlern ein neues Angebot vorgelegt haben, um seine Angriffe in der Straße von Hormus einzustellen. Im Gegenzug fordere Teheran ein vollständiges Ende des Krieges sowie die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Beamte. Der Vorschlag soll die derzeitige Sackgasse im Konflikt durchbrechen und die Gespräche wieder in Gang bringen. Der Plan sieht vor, die Diskussionen über das iranische Atomprogramm vorerst zurückzustellen. Washington hat bislang nicht auf den Vorschlag reagiert, so eine der Quellen.

Im Handel ist neben der Ungewissheit über den Ausgang des Iran-Krieges auch von Zurückhaltung vor der Veröffentlichung einer Reihe von Quartalsberichten großer Technologiekonzerne sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank die Rede. Im Verlauf der Woche legen unter anderem Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon und Meta Platforms Zahlen vor. Dazu kommt der Hang zu Gewinnmitnahmen, weil S&P-500 und die Nasdaq zum Ende der vergangenen Woche Rekordschlussstände markiert hatten.

"Dies könnte die bislang wichtigste Woche für die Märkte in diesem Jahr sein (...). Es ist sicher zu sagen, dass die Unternehmensgewinne wieder das Steuer an der Börse übernommen haben, und deshalb sind die Quartalsberichte der großen Technologie-Unternehmen in dieser Woche so wichtig für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte", sagt Marktstratege Glen Smith von GDS Wealth Management.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Es wird voraussichtlich die letzte Zinssitzung unter Fed-Chef Jerome Powell werden, dessen Amtszeit im Mai endet. Ökonomen und Börsianer gehen davon aus, dass der Offenmarktausschuss (FOMC) der Fed das aktuelle Zinsniveau beibehalten wird. Auf der einen Seite zeigen sich am US-Arbeitsmarkt klare Abkühlungstendenzen und auf der anderen Seite erweist sich die Inflation als zu hartnäckig, um der von US-Präsident Donald Trump geforderten Zinssenkung einfach nachzukommen.

Die Ölpreise steigen nach den jüngsten geplatzten Verhandlungen derweil weiter. "Die Lage bleibt völlig unklar", meint Fawad Razaqzada, Marktanalyst bei Forex.com. "Für Ölhändler ist nicht mehr die Rhetorik entscheidend, sondern der reale physische Fluss von Rohöl durch die Straße von Hormus, und dieser Fluss bleibt im Moment eingeschränkt." Das Barrel Brent erhöht sich um 2,9 Prozent auf 108,40 Dollar.

Die weiter anziehenden Ölpreise schüren Inflationssorgen und lassen Zinssenkungen unwahrscheinlicher erscheinen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legt leicht um zwei Basispunkte zu auf 4,33 Prozent. Dennoch gibt der Dollar-Index um 0,1 Prozent nach. Händler sprechen von Hoffnungen auf ein Verhandlungsende des Iran-Krieges - der Greenback als vermeintlich sicherer Hafen büßt deshalb etwas an Zuspruch ein.

Der Goldpreis kann zwischenzeitliche leichte Gewinne nicht behaupten. Die Feinunze reduziert sich um 0,7 Prozent auf 4.676 Dollar.

Unter den Einzelaktien gewinnen Qualcomm 0,2 Prozent. Im frühen Geschäft hatten die Aktien noch knapp 5 Prozent im Plus gelegen. Laut Technologie-Analyst Ming-Chi Quo arbeitet OpenAI mit dem Chiphersteller zusammen, um Prozessoren für ein Smartphone zu entwickeln. Intel steigen um weitere 1,3 Prozent und setzen damit ihre Rally fort, als die Titel des Chipherstellers am Freitag im Fahrwasser starker Geschäftszahlen um knapp 24 Prozent haussierten.

Verizon Communications legen um 3,6 Prozent zu. Der Mobilfunkanbieter verzeichnete solide Ergebnisse für das erste Quartal, hob seine Prognose an und gab bekannt, dass er in einer für die Telekommunikationsbranche schwierigen Zeit neue Abonnenten gewonnen habe.

Organon springen um 17 Prozent nach oben, weil die indische Sun Pharmaceutical Industries den Gesundheitskonzern übernehmen wird. Domino's Pizza fallen um 9,8 Prozent. Die Pizzakette verzeichnete im ersten Quartal einen geringeren Gewinn, was größtenteils auf unrealisierte Vorsteuerverluste aus Investitionen in China zurückzuführen ist. Obwohl die flächenbereinigten Umsätze in den USA sowohl bei Franchise- als auch bei firmeneigenen Filialen stiegen, sank die Kennzahl international um 0,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 49.162,84 -0,1 -67,87 49.230,71 S&P-500 7.163,17 -0,0 -1,91 7.165,08 NASDAQ Comp 24.802,73 -0,1 -33,87 24.836,60 NASDAQ 100 27.248,72 -0,2 -54,94 27.303,67 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,80 +0,03 3,81 3,78 5 Jahre 3,94 +0,02 3,95 3,92 10 Jahre 4,33 +0,02 4,34 4,31 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:01 EUR/USD 1,1729 +0,1 0,0009 1,1720 1,1718 EUR/JPY 186,89 +0,1 0,1700 186,7 186,7200 EUR/CHF 0,9204 +0,1 0,0007 0,9195 0,9193 EUR/GBP 0,8655 -0,0 -0,0003 0,8658 0,8667 USD/JPY 159,32 -0,0 -0,0500 159,37 159,3200 GBP/USD 1,3549 +0,1 0,0018 1,3531 1,3513 USD/CNY 6,8228 -0,2 -0,0131 6,8359 6,8359 USD/CNH 6,8262 -0,1 -0,0067 6,8329 6,8327 AUS/USD 0,719 +0,6 0,0042 0,7148 0,7152 Bitcoin/USD 76.788,57 -1,9 -1.448,28 78.236,85 78.042,78 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 96,21 +1,9 1,81 94,4 Brent/ICE 108,4 +2,9 3,07 105,33 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.676,32 -0,7 -32,37 4.708,69 Silber 75,09 -0,8 -0,58 75,67 ===

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April 27, 2026 12:41 ET (16:41 GMT)

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