EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eleving Group S.A.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Eleving Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026
Ort: https://www.eleving.com/investors/reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026
Ort: https://www.eleving.com/investors/reports
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eleving Group S.A.
|8-10 avenue de la Gare
|1610 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|www.eleving.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2316122 27.04.2026 CET/CEST
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