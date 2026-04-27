BÖRSE HEUTE: DAX schwach, Wall Street wartet auf Fed (27.04.2026)

Die Börse heute zeigt sich abwartend und ohne klare Richtung. Sowohl an der Wall Street als auch in Europa fehlen aktuell starke Impulse. Die großen US-Indizes bewegen sich nahe ihren letzten Schlusskursen, während Investoren auf zwei entscheidende Ereignisse blicken: die Quartalszahlen der Tech-Giganten und die Zinsentscheidung der US-Notenbank.

In der Börse aktuell wird deutlich, dass die Marktteilnehmer vorsichtig agieren. Besonders die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell könnten die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben.

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