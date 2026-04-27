Die sich zunehmend positiv entwickelnde Performance zur Monatsmitte März erfuhr einerseits bis zum Monatsausklang eine buchstäbliche Ernüchterung sowie andererseits auch wahrlich wenig Zuspruch im weiteren Aprilverlauf. Faktisch konnte zwar nochmals ein Impuls in Richtung 0,038 US$ gestartet werden, doch aktuell fällt Kaspa tatsächlich wieder zurück auf Los beziehungsweise bis zur Unterstützung von 0,032 US$ zurück. Schwache Entwicklung Die fehlende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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