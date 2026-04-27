Die Aktie von Texas Instruments profitiert zunehmend von strukturellen Trends rund um Rechenzentren, Energieinfrastruktur und Industrieelektronik. Der erwartete massive Ausbau globaler Datenkapazitäten könnte dem Halbleiterhersteller über Jahre hinweg neue Wachstumsimpulse liefern. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen eine robuste Entwicklung. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete Texas Instruments eine deutliche Belebung der Nachfrage, insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de