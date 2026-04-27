Luxus. Wertigkeit. Weltweiter Zugang.

MIAMI, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DutyFreeZone.com (DFZ), eine ambitionierte Retail-Plattform der nächsten Generation, hat heute den offiziellen Start ihres Frühregistrierungsprogramms für Anbieter, Premium-Marken, strategische Lieferanten und Investoren bekannt gegeben. Damit treibt das Unternehmen die Entwicklung dessen voran, was der weltweit erste echte globale Online-Duty-Free-Marktplatz werden soll.

Das Unternehmen plant, im Herbst 2026 live zu gehen - und damit eine neue Ära des globalen Shoppings einzuläuten.

Duty-Free neu gedacht für das digitale Zeitalter

Seit Jahrzehnten ist Duty-Free-Shopping weitgehend auf Flughäfen, Kreuzfahrthäfen und Grenzübergänge beschränkt. Der Zugang zu steuerlich begünstigten Premium-Preisen war bislang an Reisen, Standort und Passagieraufkommen gebunden.

DutyFreeZone.com wurde gegründet, um dieses überholte Modell neu zu definieren.

Durch die Verbindung von E-Commerce, Lieferantenpartnerschaften und einer grenzenlosen digitalen Infrastruktur will DutyFreeZone.com Verbrauchern weltweit ermöglichen, Premium-Produkte zu Duty-Free- oder Duty-Free-ähnlichen Preisen zu entdecken und zu kaufen - mit direkter Lieferung nach Hause, wo dies zulässig ist.

Kein Flughafen nötig.

Verbraucher müssen nicht länger in ein Flugzeug steigen, um von den Preisvorteilen des weltweiten Duty-Free-Handels zu profitieren.

Wenn Flughäfen stillstehen, verkauft DutyFreeZone weiter

Der klassische Reiseeinzelhandel ist anfällig für Flugausfälle, geopolitische Ereignisse, wirtschaftliche Krisen und sinkendes Passagieraufkommen.

DutyFreeZone.com setzt auf ein widerstandsfähigeres Modell:

Digital First

Grenzenlos

Jederzeit verfügbar

Rund um die Uhr geöffnet

Zugänglich von überall auf der Welt

Weniger abhängig vom Passagieraufkommen an Flughäfen

Wenn Flughäfen stillstehen, verkauft DutyFreeZone weiter.

Luxus-Shopping trifft auf globalen Zugang

Die Plattform wird so konzipiert, dass sie das Prestige und die visuelle Strahlkraft der weltweit führenden Luxus-Marktplätze mit dem Wertversprechen des Duty-Free-Handels verbindet.

Besucher von DutyFreeZone.com werden künftig in einer Vielzahl von Premium-Kategorien shoppen können, darunter:

Damenmode

Herrenmode

Taschen & Lederwaren

Parfüm/Düfte

Schmuck

Uhren

Beauty & Kosmetik

Spirituosen

Alkoholfreie Spirituosen

Erfrischungsgetränke

Energy-Drinks

Gourmet-Lebensmittel

Süßwaren

Reiseutensilien

Lifestyle-Produkte

Chancen für Premium-Marken

DutyFreeZone.com lädt Premium-Marken, Hersteller und autorisierte Händler aktiv dazu ein, ihre Produkte auf dem zukünftigen Marktplatz zu präsentieren.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass viele globale Marken nach innovativen Vertriebskanälen suchen, da traditionelle Einzelhandelsmodelle durch veränderte Konsumgewohnheiten, globale Unsicherheiten und neue Reisegewohnheiten zunehmend unter Druck geraten.

Marken, die frühzeitig einsteigen, profitieren von folgenden Vorteilen:

Bevorzugte Platzierung in der Kategorie

Sichtbarkeit als Early Mover

Präsenz in der Launch-Kampagne

Globale Kundenreichweite

Langfristige strategische Positionierung

Möglichkeiten für den Direktvertrieb an Verbraucher

Neue grenzüberschreitende Vertriebskanäle

Anmeldung für Anbieter jetzt möglich

DFZ baut aktuell im Vorfeld des Marktstarts seinen globalen Anbieterpool auf.

Das Unternehmen sucht:

Luxusmarken

Kosmetikunternehmen

Getränkehersteller

Anbieter von Gourmet-Lebensmitteln

Süßwarenhersteller

Uhren- und Schmuckmarken

Hersteller von Reisezubehör

Hersteller von Premium-Lifestyle-Produkten

Autorisierte Vertriebspartner

Qualifizierte Partner werden gebeten, sich frühzeitig zu bewerben, solange in den Kategorien noch Plätze verfügbar sind.

Investoren können sich jetzt beteiligen

Parallel zur Einbindung von Anbietern sucht DutyFreeZone.com auch Investoren, die an der Entwicklung einer potenziell wegweisenden neuen Handelsplattform interessiert sind.

Das in dieser Phase eingesammelte Kapital soll folgende Bereiche unterstützen:

Plattformentwicklung

Marktplatztechnologie

Gewinnung von Anbietern

Globales Marketing

Logistikintegration

Internationales Wachstum

Strategische Partnerschaften

Markteinführungskampagnen

Erklärung der Geschäftsleitung

"DutyFreeZone.com ist aus einer einfachen Frage entstanden: Warum sollte Duty-Free-Shopping auf Reisende an Flughäfen beschränkt sein? Wir glauben, die Zukunft gehört einem intelligenteren, zugänglicheren Modell, in dem Verbraucher überall Premium-Marken, bessere Preise und weltweiten Komfort erleben können. Genau diese Zukunft bauen wir gerade."

Zeitplan für den Start

Der Live-Marktplatz befindet sich derzeit in der Entwicklung.

Das Unternehmen rechnet mit dem Start des Live-Betriebs im Herbst 2026.

Eine neue Ära des Duty-Free-Shoppings

DutyFreeZone.com verfolgt das Ziel, Duty-Free von einem ortsgebundenen Privileg in eine globale digitale Chance zu verwandeln.

Seien Sie dabei

Anbieter & Marken

Präsentieren Sie Ihre Produkte auf einem zukünftigen Marktplatz von Weltklasse.

Investoren

Werden Sie schon in einer frühen Phase Teil dieser Erfolgsgeschichte.

Strategische Partner

Entdecken Sie Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.

Kontakt

DutyFreeZone.com

Website: www.dutyfreezone.com

Anfragen von Anbietern: vendors@dutyfreezone.com

Investor Relations: invest@dutyfreezone.com

Über DutyFreeZone.com

DutyFreeZone.com ist ein sich in Entwicklung befindender globaler Marktplatz, der das Ziel verfolgt, Duty-Free-Shopping mithilfe einer digitalen, grenzenlosen Plattform neu zu gestalten und Premium-Marken mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden.

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