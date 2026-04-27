Luxus. Wertigkeit. Weltweiter Zugang.
MIAMI, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DutyFreeZone.com (DFZ), eine ambitionierte Retail-Plattform der nächsten Generation, hat heute den offiziellen Start ihres Frühregistrierungsprogramms für Anbieter, Premium-Marken, strategische Lieferanten und Investoren bekannt gegeben. Damit treibt das Unternehmen die Entwicklung dessen voran, was der weltweit erste echte globale Online-Duty-Free-Marktplatz werden soll.
Das Unternehmen plant, im Herbst 2026 live zu gehen - und damit eine neue Ära des globalen Shoppings einzuläuten.
Duty-Free neu gedacht für das digitale Zeitalter
Seit Jahrzehnten ist Duty-Free-Shopping weitgehend auf Flughäfen, Kreuzfahrthäfen und Grenzübergänge beschränkt. Der Zugang zu steuerlich begünstigten Premium-Preisen war bislang an Reisen, Standort und Passagieraufkommen gebunden.
DutyFreeZone.com wurde gegründet, um dieses überholte Modell neu zu definieren.
Durch die Verbindung von E-Commerce, Lieferantenpartnerschaften und einer grenzenlosen digitalen Infrastruktur will DutyFreeZone.com Verbrauchern weltweit ermöglichen, Premium-Produkte zu Duty-Free- oder Duty-Free-ähnlichen Preisen zu entdecken und zu kaufen - mit direkter Lieferung nach Hause, wo dies zulässig ist.
Kein Flughafen nötig.
Verbraucher müssen nicht länger in ein Flugzeug steigen, um von den Preisvorteilen des weltweiten Duty-Free-Handels zu profitieren.
Wenn Flughäfen stillstehen, verkauft DutyFreeZone weiter
Der klassische Reiseeinzelhandel ist anfällig für Flugausfälle, geopolitische Ereignisse, wirtschaftliche Krisen und sinkendes Passagieraufkommen.
DutyFreeZone.com setzt auf ein widerstandsfähigeres Modell:
Digital First
Grenzenlos
Jederzeit verfügbar
Rund um die Uhr geöffnet
Zugänglich von überall auf der Welt
Weniger abhängig vom Passagieraufkommen an Flughäfen
Wenn Flughäfen stillstehen, verkauft DutyFreeZone weiter.
Luxus-Shopping trifft auf globalen Zugang
Die Plattform wird so konzipiert, dass sie das Prestige und die visuelle Strahlkraft der weltweit führenden Luxus-Marktplätze mit dem Wertversprechen des Duty-Free-Handels verbindet.
Besucher von DutyFreeZone.com werden künftig in einer Vielzahl von Premium-Kategorien shoppen können, darunter:
Damenmode
Herrenmode
Taschen & Lederwaren
Parfüm/Düfte
Schmuck
Uhren
Beauty & Kosmetik
Spirituosen
Alkoholfreie Spirituosen
Erfrischungsgetränke
Energy-Drinks
Gourmet-Lebensmittel
Süßwaren
Reiseutensilien
Lifestyle-Produkte
Chancen für Premium-Marken
DutyFreeZone.com lädt Premium-Marken, Hersteller und autorisierte Händler aktiv dazu ein, ihre Produkte auf dem zukünftigen Marktplatz zu präsentieren.
Das Unternehmen ist überzeugt, dass viele globale Marken nach innovativen Vertriebskanälen suchen, da traditionelle Einzelhandelsmodelle durch veränderte Konsumgewohnheiten, globale Unsicherheiten und neue Reisegewohnheiten zunehmend unter Druck geraten.
Marken, die frühzeitig einsteigen, profitieren von folgenden Vorteilen:
Bevorzugte Platzierung in der Kategorie
Sichtbarkeit als Early Mover
Präsenz in der Launch-Kampagne
Globale Kundenreichweite
Langfristige strategische Positionierung
Möglichkeiten für den Direktvertrieb an Verbraucher
Neue grenzüberschreitende Vertriebskanäle
Anmeldung für Anbieter jetzt möglich
DFZ baut aktuell im Vorfeld des Marktstarts seinen globalen Anbieterpool auf.
Das Unternehmen sucht:
Luxusmarken
Kosmetikunternehmen
Getränkehersteller
Anbieter von Gourmet-Lebensmitteln
Süßwarenhersteller
Uhren- und Schmuckmarken
Hersteller von Reisezubehör
Hersteller von Premium-Lifestyle-Produkten
Autorisierte Vertriebspartner
Qualifizierte Partner werden gebeten, sich frühzeitig zu bewerben, solange in den Kategorien noch Plätze verfügbar sind.
Investoren können sich jetzt beteiligen
Parallel zur Einbindung von Anbietern sucht DutyFreeZone.com auch Investoren, die an der Entwicklung einer potenziell wegweisenden neuen Handelsplattform interessiert sind.
Das in dieser Phase eingesammelte Kapital soll folgende Bereiche unterstützen:
Plattformentwicklung
Marktplatztechnologie
Gewinnung von Anbietern
Globales Marketing
Logistikintegration
Internationales Wachstum
Strategische Partnerschaften
Markteinführungskampagnen
Erklärung der Geschäftsleitung
"DutyFreeZone.com ist aus einer einfachen Frage entstanden: Warum sollte Duty-Free-Shopping auf Reisende an Flughäfen beschränkt sein? Wir glauben, die Zukunft gehört einem intelligenteren, zugänglicheren Modell, in dem Verbraucher überall Premium-Marken, bessere Preise und weltweiten Komfort erleben können. Genau diese Zukunft bauen wir gerade."
Zeitplan für den Start
Der Live-Marktplatz befindet sich derzeit in der Entwicklung.
Das Unternehmen rechnet mit dem Start des Live-Betriebs im Herbst 2026.
Eine neue Ära des Duty-Free-Shoppings
DutyFreeZone.com verfolgt das Ziel, Duty-Free von einem ortsgebundenen Privileg in eine globale digitale Chance zu verwandeln.
Seien Sie dabei
Anbieter & Marken
Präsentieren Sie Ihre Produkte auf einem zukünftigen Marktplatz von Weltklasse.
Investoren
Werden Sie schon in einer frühen Phase Teil dieser Erfolgsgeschichte.
Strategische Partner
Entdecken Sie Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.
Kontakt
DutyFreeZone.com
Website: www.dutyfreezone.com
Anfragen von Anbietern: vendors@dutyfreezone.com
Investor Relations: invest@dutyfreezone.com
Über DutyFreeZone.com
DutyFreeZone.com ist ein sich in Entwicklung befindender globaler Marktplatz, der das Ziel verfolgt, Duty-Free-Shopping mithilfe einer digitalen, grenzenlosen Plattform neu zu gestalten und Premium-Marken mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e292e16d-278b-437c-b699-ef416fafa391